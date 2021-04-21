Бышок о Союзном государстве: не хватает внимания к общественным проблемам

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Бышок о дискуссиях на конференции, посвященной Союзному государству

Накануне в Москве состоялась международная научно-практическая конференция "Россия-Беларусь: от сообщества к Союзному государству". Участник конференции, известный политический эксперт Станислав Бышок рассказал о перспективах развития союзных отношений и подчеркнул, что в этом вопросе очень важно опираться на запросы граждан, а не только на военно-стратегические интересы, а также обозначил проблемные вопросы развития гражданского общества в Союзном государстве.

"Конференция прошла в широком белорусско-российском представительстве, среди присутствовавших был и Григорий Работа, который на протяжении 10 лет был государственным секретарем Союзного государства. В ходе дискуссий отмечался недостаток внимания к общественным проблемам, особенно среди активной городской, образованной молодежи ― как белорусской, так и российской", ― отметил эксперт.

По мнению собеседника Sputnik, это чрезвычайно важный вопрос союзного строительства "в части отхода от внешнеполитического редукционизма к проблемам рядовых граждан для восприятия ими Союзного государства не как некого сакрального символа, а как реальной возможности самореализации на пространстве двух союзных стран".

Комментарий директора Международной мониторинговой организации CIS-EM Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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