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Бышок о Союзном государстве: не хватает внимания к общественным проблемам

21.04.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Бышок о дискуссиях на конференции, посвященной Союзному государству

Накануне в Москве состоялась международная научно-практическая конференция "Россия-Беларусь: от сообщества к Союзному государству". Участник конференции, известный политический эксперт Станислав Бышок рассказал о перспективах развития союзных отношений и подчеркнул, что в этом вопросе очень важно опираться на запросы граждан, а не только на военно-стратегические интересы, а также обозначил проблемные вопросы развития гражданского общества в Союзном государстве. 

© Sputnik / Михаил Метцель
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"Конференция прошла в широком белорусско-российском представительстве, среди присутствовавших был и Григорий Работа, который на протяжении 10 лет был государственным секретарем Союзного государства. В ходе дискуссий отмечался недостаток внимания к общественным проблемам, особенно среди активной городской, образованной молодежи ― как белорусской, так и российской", ― отметил эксперт.

По мнению собеседника Sputnik, это чрезвычайно важный вопрос союзного строительства "в части отхода от внешнеполитического редукционизма к проблемам рядовых граждан для восприятия ими Союзного государства не как некого сакрального символа, а как реальной возможности самореализации на пространстве двух союзных стран".

Комментарий директора Международной мониторинговой организации CIS-EM Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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В деле союзного строительства пора обратить внимание на реальные запросы граждан Беларуси и России, считает политический эксперт Станислав Бышок.
 
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