Парламентская комиссия отвергла предложение БАЖ обсудить поправки в закон о СМИ — в связи с тем, что они уже приняты

Председатель постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько отверг предложение Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) открыто обсудить поправки в закон о средствах массовой информации в связи с тем, что они уже приняты, сообщает пресс-служба БАЖ.



Геннадий Давыдько. Фото: БелаПАН.

Предложение организовать обсуждение упомянутого законопроекта с представителями СМИ, журналистскими организациями и медиаэкспертами заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий направил в профильную парламентскую комиссию 6 апреля.

В датированном 20 апреля ответе Давыдько от имени комиссии поблагодарил Горецкого за внимание к СМИ, развитию законодательства в этой области и «предложение организовать обсуждение законопроекта «Об изменении законов о средствах массовой информации» в формате круглого стола».

«Реализация вашего предложения в настоящее время не представляется возможной, поскольку указанный проект закона принят Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь во втором чтении 16 апреля 2021 года», — отметил парламентарий.

Вместе с тем, как написал Давыдько, постоянная комиссия «надеется на продолжение конструктивного и эффективного взаимодействия в области развития национального информационного пространства во имя сохранения мира и безопасности в нашей стране».

Палата представителей приняла поправки в закон о средствах массовой информации в первом и втором чтении 2 и 16 апреля соответственно.

Документ уточняет требования к учредителю и главному редактору СМИ, расширяет обязанности юрлица, на которое возложены функции редакции СМИ, владельцев интернет-ресурса, сетевого издания, а также конкретизирует полномочия журналиста.

Он закрепляет основания для лишения аккредитации журналиста СМИ, определяет, когда неисполнение журналистом СМИ обязанностей будет являться «грубым нарушением его трудовых обязанностей».

Поправки уточняют процедуру внесения изменений в госреестр средств массовой информации; конкретизируют применение ссылок (гиперссылок) на средство массовой информации, интернет-ресурс, информационное агентство; расширяют перечень видов информации, распространение которой запрещено.

Документ расширяет перечень оснований для: отказа в госрегистрации (перерегистрации) СМИ; вынесения письменного предупреждения юрлицу, на которое возложены функции редакции СМИ, и владельцу сетевого издания; принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию.

Министерство информации наделяется правом принимать следующие решения: о прекращении выпуска СМИ (наряду с судом при наличии соответствующего решения межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности); об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, устанавливать срок, в течение которого такой доступ не может быть возобновлен по заявлению владельца интернет-ресурса, сетевого издания; о направлении уведомления о включении копии интернет-ресурса в список идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен.

Кроме того, генеральный прокурор, прокуроры областей и Минска наделяются полномочиями выносить постановления об ограничении доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, «через которые распространяется информация, направленная на пропаганду экстремистской деятельности, и другой информации, способной нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

21 апреля Совет Республики Национального собрания одобрил упомянутый законопроект. На заседании верхней палаты парламента министр информации Владимир Перцов заявил: «Практика применения законодательства о средствах массовой информации показала, что у нас есть определенные пробелы, которыми, к сожалению, пользовались наши недобросовестные коллеги».

«Изменения, которые сегодня были приняты членами Совета Республики, как раз таки направлены на ликвидацию этих пробелов или узких мест в законодательстве», — сказал чиновник. По его словам, законопроект направлен на «противодействие распространению фейковой информации и введение ответственности журналиста за ее распространение».