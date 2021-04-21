Двое политзаключенных вышли на свободу после окончания срока ареста

Двое политзаключенных закончили отбывать наказание по уголовным делам и вышли на свободу.



Мария Сафонова и Андрей Сысун. Фото: ПЦ Весна.

Как сообщает телеграм-канал закрытого властями правозащитного центра «Весна», 21 апреля вышла на свободу 21-летняя минчанка Мария Сафонова, осужденная на два месяца ареста по ст. 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества).

Суд признал девушку виновной в том, что 7 октября 2020 года она нанесла краской на дверь технического помещения, на урны для мусора во дворе домов, на покрытие тротуаров и осветительные мачты надписи «Жыве Беларусь» и изображения в виде бело-красно-белого флага. Девушка отбывала наказание с 24 февраля по 21 апреля.

Кроме того, по данным правозащитников, после трехмесячного ареста освобожден 28-летний житель Вилейки (Минская область) Андрей Сысун, осужденный по той же статье за нанесение надписей на дверях подъезда, тротуарной плитке и электрощитках. Он отбывал наказание с 19 января.

На 21 апреля в Беларуси признаны политическими заключенными 355 человек.