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Двое политзаключенных вышли на свободу после окончания срока ареста
Источник материала: Навiны
Двое политзаключенных закончили отбывать наказание по уголовным делам и вышли на свободу.
Как
Суд признал девушку виновной в том, что 7 октября 2020 года она нанесла краской на дверь технического помещения, на урны для мусора во дворе домов, на покрытие тротуаров и осветительные мачты надписи «Жыве Беларусь» и изображения в виде бело-красно-белого флага. Девушка отбывала наказание с 24 февраля по 21 апреля.
Кроме того, по данным правозащитников, после трехмесячного ареста освобожден 28-летний житель Вилейки (Минская область) Андрей Сысун, осужденный по той же статье за нанесение надписей на дверях подъезда, тротуарной плитке и электрощитках. Он отбывал наказание с 19 января.
На 21 апреля в Беларуси признаны политическими заключенными 355 человек.
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Двое политзаключенных закончили отбывать наказание по уголовным делам и вышли на свободу.
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