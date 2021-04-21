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Василий Завадский сложил с себя полномочия главы независимого профсоюза РЭП и покинул страну

21.04.2021 16:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель независимого профсоюза РЭП Василий Завадский уведомил коллег о сложении с себя руководящих полномочий, сообщает БелаПАН со ссылкой на на сайт организации.

 

Василий Завадский сложил с себя полномочия главы независимого профсоюза РЭП и покинул страну
Василий Завадский. Фото: belnaviny.by.

 

«Совет РЭП получил заявление от председателя профсоюза Василия Завадского о сложении полномочий с 19 апреля, — говорится в сообщении. — Дело в том, что руководитель профсоюза под угрозой уголовного преследования вынужден был выехать за границу. Руководить профсоюзом из-за границы он не видит возможности, а когда обстоятельства позволят вернуться на родину — неизвестно».

Заявление Завадского совет РЭП рассмотрит 22 мая. До заседания совета обязанности председателя будет исполнять первый заместитель Василий Береснев. «А там совет решит, что делать дальше», — заявил временный руководитель профсоюза.

Ранее президиум профсоюза решил провести заседание совета 24 апреля, однако из-за заявления Завадского и необходимости завершить сверку членов профсоюза встречу отложили на месяц.

16 февраля в центральном офисе независимого профсоюза РЭП в Минске прошел пятичасовой обыск. Завадский после обыска сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что из офиса забрали телефоны, ноутбуки, печатные материалы, личные деньги.

«Неприятным сюрпризом оказалась «находка» охотничьего патрона в диване на кухне, — написал профсоюзный лидер. — Кто бывал в нашем офисе, знает, сколько людей там побывало, но, конечно, патрон в диване — это точно провокация».

Он расценил действия силовиков как «очередную попытку задушить» независимый профсоюз РЭП.

Вскоре после этого Завадский покинул страну.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель независимого профсоюза РЭП Василий Завадский уведомил коллег о сложении с себя руководящих полномочий, сообщает БелаПАН со ссылкой на на сайт...
 
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