|
ФБР нашло участника штурма Капитолия через открытую программу распознавания лица
Источник материала: Onliner
Федеральное бюро расследований сообщило о задержании человека, который участвовал в штурме Капитолия. Агенты нашли его через программу поиска лица, также были задействованы Instagram и Facebook,
Подозреваемый был замечен на кадрах с протестующими людьми на территории Капитолия: он сбил с ног полицейского, который охранял государственный объект, а затем толкал двоих других полицейских. У ФБР не было имени подозреваемого, только несколько фотографий. Специалисты решили поискать человека через открытые сервисы, и им повезло выйти на Instagram девушки подозреваемого.
Далее следователи открыли в Facebook страницу девушки и таким образом нашли человека, которого искали. Им оказался Стивен Чейз Рэндольф. Сотрудники ФБР, скрывая свои личности, написали парню с вопросами о событиях в Капитолии. Тот рассказал, что «это было чертовски весело», фактически подтвердив свое участие в штурме. Сейчас молодой человек задержан, его подозревают в нападении на сотрудников полиции.
городской, женский, материал рамы: сталь Hi-ten, колеса 26", вилка жесткая, трансмиссия 1 скор., тормоза ободной механический + ножной, вес 15.1 кг
городской, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка жесткая, трансмиссия 16 скор., тормоза дисковый гидравлический + дисковый гидравлический
гибридный, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка амортизационная с ходом 60 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза ободной механический + ободной механический, вес 13.4 кг
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федеральное бюро расследований сообщило о задержании человека, который участвовал в штурме Капитолия. Агенты нашли его через программу поиска лица, также были...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)