ФБР нашло участника штурма Капитолия через открытую программу распознавания лица

Источник материала: Onliner

Федеральное бюро расследований сообщило о задержании человека, который участвовал в штурме Капитолия. Агенты нашли его через программу поиска лица, также были задействованы Instagram и Facebook, передает издание Huffington Post.

Подозреваемый был замечен на кадрах с протестующими людьми на территории Капитолия: он сбил с ног полицейского, который охранял государственный объект, а затем толкал двоих других полицейских. У ФБР не было имени подозреваемого, только несколько фотографий. Специалисты решили поискать человека через открытые сервисы, и им повезло выйти на Instagram девушки подозреваемого.

Далее следователи открыли в Facebook страницу девушки и таким образом нашли человека, которого искали. Им оказался Стивен Чейз Рэндольф. Сотрудники ФБР, скрывая свои личности, написали парню с вопросами о событиях в Капитолии. Тот рассказал, что «это было чертовски весело», фактически подтвердив свое участие в штурме. Сейчас молодой человек задержан, его подозревают в нападении на сотрудников полиции.