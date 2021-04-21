Шанхайский автосалон: девушка забралась на крышу Tesla Model 3 и начала кричать (видео)

Источник материала: Onliner

В Шанхае в эти дни проходит крупный международный автосалон. Кроме локальных новинок производители показали свои актуальные модельные ряды. Есть там и стенд Tesla. 19 апреля на нем было жарко.

Местная девушка, которая является владелицей Tesla Model 3, пришла на выставку и забралась на крышу одного из выставочных седанов Model 3. Она что-то выкрикивала, не скрывая эмоций, а заодно демонстрировала свою майку, на которой было написано «Тормоза потеряли контроль».

FOR THE LOVE OF GOD SOMEONE TRANSLATE WHAT SHE IS SAYING!!!

pic.twitter.com/eSf09y0f7m — INVESTMENT HULK (@INVESTMENTSHULK) April 19, 2021

К стенду Tesla быстро прибыли сотрудники охраны, которые с помощью зонтов попытались скрыть девушку (скорее всего, хотели скрыть надпись на майке) от камер журналистов. В Tesla прокомментировали ситуацию агентству Bloomberg . Утверждается, что эта девушка «широко известна тем, что неоднократно протестовала против проблемы с тормозами Tesla».

Сама девушка уверяет, что тормоза на ее Model 3 вышли из строя, в результате чего «в аварии едва не погибли четыре члена ее семьи». Калифорнийский производитель проверил ее разбитую машину и заявил, что логи показали нормальную работу тормозной системы и и других узлов во время аварии. Машина за мгновение до ДТП двигалась со скоростью 120 км/ч.