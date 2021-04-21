МИД РФ объявил о высылке 10 сотрудников посольства США

Источник материала: АФН

МИД России вручил заместителю посла США ноту об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве.

Как отмечается в заявлении МИД РФ, сотрудникам посольства приказано покинуть территорию страны до конца дня 21 мая этого года.

"Данная мера является "зеркальным" ответом на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata", - заявили в ведомстве.

"В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса мер на последнюю "волну"незаконных антироссийских санкций США" - добавили в МИД РФ.

Посол США в России Джон Салливан на этой неделе отправится в Вашингтон для консультаций на фоне обострения напряженности в отношениях между двумя странами.