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Россия высылает десять американских дипломатов
Источник материала: Партизан
Министерство иностранных дел России сообщило, что заместителю посла США Барту Горману вручили ноту об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве. Сообщение опубликовано на сайте министерства.
«Данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных «persona non grata»», — сообщили в МИД.
Дипломаты должны покинуть эту страну до 21 мая.
В российском ведомстве добавили, что в ближайшее время последуют «дальнейшие шаг» и в рамках комплекса ответных мер на последнюю «волну» «незаконных антироссийских санкций США».
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Министерство иностранных дел России сообщило, что заместителю посла США Барту Горману вручили ноту об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США...
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