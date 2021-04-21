ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия высылает десять американских дипломатов

21.04.2021 17:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство иностранных дел России сообщило, что заместителю посла США Барту Горману вручили ноту об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве. Сообщение опубликовано на сайте министерства.

«Данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных «persona non grata»», — сообщили в МИД. 

Дипломаты должны покинуть эту страну до 21 мая.

В российском ведомстве добавили, что в ближайшее время последуют «дальнейшие шаг» и в рамках комплекса ответных мер на последнюю «волну» «незаконных антироссийских санкций США».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство иностранных дел России сообщило, что заместителю посла США Барту Горману вручили ноту об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае разработали беспилотник-амфибию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by