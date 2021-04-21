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ФБР впервые заявило, что нашло участника штурма Капитолия с помощью технологии распознавания лиц

21.04.2021 17:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ФБР впервые открыто заявило о том, что использовало технологию распознавания лиц для поиска и подтверждения личности преступника. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на The Huffington Post.


Пост в инстаграме, на котором изображён Рэндольф. Фото: The Huffington Post

По словам федеральных властей, Стивен Чейз Рэндольф сбил с ног сотрудника полиции Капитолия, который стоял у заграждения. После этого офицер упал, ударился головой о лестницу и потерял сознание. Затем Рэндольф напал ещё на двух других полицейских: толкал их и всячески сопротивлялся, когда его пытались успокоить.

ФБР опубликовало фотографию бунтовщика в конце января 2021 года, обозначив его № 168-AFO. Члены следственной группы SeditionHunters в твиттере назвали его #GrayCarharttHat из-за его вязанной шапки. После долгих поисков бюро провело изображение Рэндольфа через инструмент для распознавания лиц. В организации отметили, что «раньше технология давала положительные результаты».

Поиск привёл к профилю девушки в инстаграме, который предположительно принадлежал подруге Рэндольфа. В аккаунте было огромное количество фотографий с подозреваемым. На них на нём была та же самая одежда, в которой Рэндольф был в Капитолии. На них он был в той же самой вязаной шапке.

Обнаружив аккаунт, ФБР узнало его настоящее имя и аккаунты на фейсбуке, которые принадлежат его родственникам. Затем они сравнили его и его фотографию на водительских правах. После полного совпадения сотрудники бюро приняли решение о начале наблюдения за ним и за его домом.


Фотографии подозреваемого во время наблюдения за ним. Фото: The Huffington Post

Чтобы проверить участие Рэндольфа в беспорядках в Капитолии, два агента ФБР под прикрытием 13 апреля пришли к нему на работу и завязали с ним разговор. Позднее он им рассказал о том, что участвовал в штурме, и добавил, что это было «чертовски весело». The Huffington Post отмечает, что Рэндольфа арестовали спустя неделю после этого разговора.

Власти США в конце января обратились к технологиям распознавания лиц, чтобы найти всех участников штурма Капитолия, который устроили сторонники Трампа 7 января.

 
 
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