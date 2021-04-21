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Беларусь – Россия: кто вставляет палки в колеса интеграции?
21.04.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Интеграционные процессы между Беларусью и Россией, как сходятся во мнении политологи, не только укрепляют союзнические отношения между двумя государствами, но и во многом влияют на развитие всего Евразийского региона. В чем значение белорусско-российских интеграционных проектов для стабильности и развития государств-союзников? Кому выгодно нивелировать исторический опыт совместного противостояния внешним вызовам?
В ходе круглого стола на тему: "Политические трансформации на постсоветском пространстве как вызов белорусско-российской интеграции", организованного совместно с ассоциацией "Содействие развитию интеграции социально-культурного и делового сотрудничества", эксперты расставят точки над i, обсудят политические тенденции на постсоветском пространстве накануне предвыборных кампаний в России и Беларуси.
В круглом столе примут участие:
По всем вопросам обращайтесь:
+375 (17) 285-67-24
+375 (29) 550-06-20
Тухто Павел Леонидович
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В пятницу, 23 апреля, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится круглый стол на тему: "Политические трансформации на постсоветском пространстве как...
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