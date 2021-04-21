Беларусь – Россия: кто вставляет палки в колеса интеграции?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Интеграционные процессы между Беларусью и Россией, как сходятся во мнении политологи, не только укрепляют союзнические отношения между двумя государствами, но и во многом влияют на развитие всего Евразийского региона. В чем значение белорусско-российских интеграционных проектов для стабильности и развития государств-союзников? Кому выгодно нивелировать исторический опыт совместного противостояния внешним вызовам?

В ходе круглого стола на тему: "Политические трансформации на постсоветском пространстве как вызов белорусско-российской интеграции", организованного совместно с ассоциацией "Содействие развитию интеграции социально-культурного и делового сотрудничества", эксперты расставят точки над i, обсудят политические тенденции на постсоветском пространстве накануне предвыборных кампаний в России и Беларуси.

В круглом столе примут участие:

председатель оргкомитета партии "СОЮЗ" Сергей ЛУЩ;

политолог, журналист, общественный деятель, лауреат медали Пушкина за вклад в российско-белорусскую интеграцию Николай СЕРГЕЕВ;

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Тенгиз ДУМБАДЗЕ;

депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий БЕЛИК;

директор АНО "Институт русского зарубежья" Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;

директор по развитию регионов "Совета по Развитию Экспорта" Илья ПЫЛАЕВ.

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Тухто Павел Леонидович

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