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Беларусь – Россия: кто вставляет палки в колеса интеграции?

21.04.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Интеграционные процессы между Беларусью и Россией, как сходятся во мнении политологи, не только укрепляют союзнические отношения между двумя государствами, но и во многом влияют на развитие всего Евразийского региона. В чем значение белорусско-российских интеграционных проектов для стабильности и развития государств-союзников? Кому выгодно нивелировать исторический опыт совместного противостояния внешним вызовам?

В ходе круглого стола на тему: "Политические трансформации на постсоветском пространстве как вызов белорусско-российской интеграции", организованного совместно с ассоциацией "Содействие развитию интеграции социально-культурного и делового сотрудничества", эксперты расставят точки над i, обсудят политические тенденции на постсоветском пространстве накануне предвыборных кампаний в России и Беларуси.

В круглом столе примут участие:

  • председатель оргкомитета партии "СОЮЗ" Сергей ЛУЩ;
  • политолог, журналист, общественный деятель, лауреат медали Пушкина за вклад в российско-белорусскую интеграцию Николай СЕРГЕЕВ;
  • депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Тенгиз ДУМБАДЗЕ;
  • депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий БЕЛИК;
  • директор АНО "Институт русского зарубежья" Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;
  • директор по развитию регионов "Совета по Развитию Экспорта" Илья ПЫЛАЕВ.

По всем вопросам обращайтесь:

+375 (17) 285-67-24

+375 (29) 550-06-20

Тухто Павел Леонидович

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В пятницу, 23 апреля, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится круглый стол на тему: "Политические трансформации на постсоветском пространстве как...
 
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