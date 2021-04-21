ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Саммит по климату: участие подтвердили все 40 стран

21.04.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр - Sputnik. В онлайн-саммите по климату примут участие все 40 стран, которые ранее пригласили США, сообщил журналистам представитель Белого дома.

Саммит по климату инициировала администрация США, он пройдет в виртуальном формате 22-23 апреля. Как ранее сообщалось, во время этой встречи Байден может объявить о новых обязательствах США по сокращению вредных выбросов.

"Я готов подтвердить, что все 40 государств, которые были перечислены в сообщении для СМИ, опубликованном несколько недель назад, подтвердили свое участие", – сказал американский чиновник на условиях анонимности.

В чем важность саммита по климату?

Напомним, Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, которое подписали в декабре 2015-го более 190 стран. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Все участники обязуются принять меры по снижению выбросов и адаптации к изменениям климата. При этом  в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии. 

© Sputnik / Михаил Климентьев
Лукашенко в четверг летит в Москву на встречу с Путиным

Экс-президент Дональд Трамп вывел США из этого соглашения, но Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в договор.

На грядущем саммите, как ожидается, смогут публично пообщаться президенты США и России. В марте американский президент позволил себе некорректное высказывание в адрес российского коллеги. В ответ Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья и обратил внимание, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Президент РФ также предложил главе Белого дома продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борьбу с глобальным потеплением президент США Джо Байден объявил одним из своих главных приоритетов.
 
Новости дня
Новости разные
 
На диспансерном учете стоит 1,5 млн живущих на загрязненной территории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by