Саммит по климату: участие подтвердили все 40 стран

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр - Sputnik. В онлайн-саммите по климату примут участие все 40 стран, которые ранее пригласили США, сообщил журналистам представитель Белого дома.

Саммит по климату инициировала администрация США, он пройдет в виртуальном формате 22-23 апреля. Как ранее сообщалось, во время этой встречи Байден может объявить о новых обязательствах США по сокращению вредных выбросов.

"Я готов подтвердить, что все 40 государств, которые были перечислены в сообщении для СМИ, опубликованном несколько недель назад, подтвердили свое участие", – сказал американский чиновник на условиях анонимности.

В чем важность саммита по климату?

Напомним, Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, которое подписали в декабре 2015-го более 190 стран. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Все участники обязуются принять меры по снижению выбросов и адаптации к изменениям климата. При этом в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.

Экс-президент Дональд Трамп вывел США из этого соглашения, но Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в договор.

На грядущем саммите, как ожидается, смогут публично пообщаться президенты США и России. В марте американский президент позволил себе некорректное высказывание в адрес российского коллеги. В ответ Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья и обратил внимание, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Президент РФ также предложил главе Белого дома продолжить дискуссию онлайн , чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности.

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