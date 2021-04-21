На диспансерном учете стоит 1,5 млн живущих на загрязненной территории

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Около 1,5 миллиона человек, в том числе 240 тысяч детей, живущих на загрязненной территории, стоят на диспансерном учете, об этом рассказал журналистам заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Петр Николаенко.

По его словам, подобный подход обеспечивает профилактику, раннее диагностирование и лечение заболеваний, а также реабилитацию населения.

Как рассказал Петр Николаенко, более 70 тысяч человек, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения, ежегодно проходят курс лечения и оздоровления в белорусских здравницах. Порядка 90% пациентов санаториев – дети, для которых действует 12 реабилитационно-оздоровительных центров.

Курс пребывания в таком центре – 24 дня, при этом учебный процесс не прерывается.

Госпрограмма по преодолению последствий аварии на ЧАЭС

Заместитель начальника Департамента напомнил, что 24 марта правительство Беларуси утвердило новую программу по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на новую пятилетку (2021-2025 годы). На ее реализацию предусматривается выделить около 3 миллиардов рублей.

Документом предусмотрены мероприятия, направленные на поддержание на достигнутом уровне "социальной и радиационной защиты населения, обеспечение жизнедеятельности с минимальными ограничениями по радиационному фактору".

Катастрофа на Чернобыльской АЭС и ее последствия

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Она стала крупнейшей техногенной катастрофой XX века, в которой в наибольшей степени пострадали Беларусь, Украина и Россия.

Радиоактивному загрязнению подверглась 23,5% территории Беларуси (48,8 тыс. кв. км), где проживало 2,2 миллиона человек, находилось около 3700 населенных пунктов. Жители 479 населенных пунктов были отселены.

Первая госпрограмма преодоления в Белорусской ССР последствий аварии на Чернобыльской АЭС была принята в октябре 1989 года и действовала на период 1990–1995 годы.

В дополнение к госпрограмме реализуется также программа совместной деятельности по преодолению последствий Чернобыльской аварии в рамках Союзного государства Беларуси и России.

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