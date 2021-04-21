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Штормпредупреждение объявлено в Беларуси из-за ливней и града

21.04.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за ожидающихся сильных ливней, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, погода серьезно ухудшится в вечером в среду 21 апреля.

"До 21 часа по юго-западной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15–20 метров в секунду, сильные ливни, град", – сказали в Гидромете.

Там также уточнили, что в Минске тоже ожидается гроза, которая будет сопровождаться шквалистыми порывами ветра.

В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен предпоследний (оранжевый) уровень опасности.

По данным Гидромета, такая погода сохранится и в четверг 22 апреля: местами по республике прогремят грозы, сопровождающиеся обильными осадками и сильным ветром.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупреждают, что при грозах возможен град, а порывы ветра будут усиливаться до шквалистых.
 
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