Королевский винегрет: все, что вы хотели знать о Елизавете II

Источник материала: Sputnik Беларусь

21 апреля любимой бабушке принцев Гарри и Уильяма, королеве Британии Елизавете II исполняется 95 лет. К сожалению, в 2021 году пышное торжество так и не состоится – свой праздник королева отмечает в статусе вдовы . В честь юбилея королевской бабушки Sputnik рассказывает несколько интересных фактов о самой известной и почитаемой женщине в мире – Елизавете II.

Королева свободно говорит на французском языке и иногда "гоняет" за рулем любимого джипа Land Rover;

она обожает своих корги, разводит лошадей и даже гоночных голубей;

у королевы два дня рождения: один она отмечает в кругу семьи 21 апреля, а другой – в июне, в день народных гуляний Trooping The Colour;

в 2015-м году Елизавета II стала самым долгоправящим монархом в истории Британии, а за время ее правления страна узнала 14 премьер-министров;

королева и ее покойный муж принц Филипп приходятся друг другу четвероюродными кузенами, но это никогда не мешало влюбленным;

лучшая подруга королевы – принцесса Александра Кентская – двоюродная сестра и подружка невесты на свадьбе Елизаветы;

любимая еда Ее Величества простая – запеченная рыба или курятина, а также сэндвичи со срезанными уголками (с огурцом и лососем): у королевы есть пунктик: она суеверна и избегает острых углов даже в блюдах;

королева пьет алкоголь, но в небольших количествах: например, джин перед обедом, бокал красного вина или шампанского за ужином;

в сумочке королевы всегда есть: зеркальце, помада, шариковая ручка, леденцы, очки для зрения и корм для собак;

за наряды монарха отвечает придворный стилист, дизайнер и подруга Анжела Келли, которую все называют личным советником по гардеробу.

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