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Министр энергетики Литвы: будущее БелАЭС зависит от политической ситуации в стране, которая может измениться

21.04.2021 17:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Будущее Белорусской АЭС зависит в том числе от политической ситуации в стране, которая со временем может измениться. Об этом министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил журналистам 20 апреля во время поездки в Лаздийский район.

 

Министр энергетики Литвы: будущее БелАЭС зависит от политической ситуации в стране, которая может измениться
Дайнюс Крейвис. Фото: eer.ru.

 

«Будем надеяться, что те отношения, которые у нас есть с белорусской оппозицией, и ее настрой закрыть АЭС сохранятся, и политической цели, чтобы эта станция не действовала, мы достигнем», — цитирует чиновника балтийский новостной портал Delfi.

Комментируя недавнюю информацию о доставке на БелАЭС ядерного топлива для второго энергоблока, литовский министр высказал сомнение в том, что этот блок заработает, как намечено, в 2022 году.

«Главное, что оба энергоблока предназначались для экспорта электроэнергии, — заявил он. — После первого энергоблока у Беларуси избыток 550 мегаватт. На сегодняшний день для того, чтобы мог действовать первый энергоблок, Беларусь отключает свои модифицированные электростанции».

В такой ситуации, сказал чиновник, «еще не ясно, сколько пролежит это топливо в хранилище».

«Прежде всего Беларуси не хватает резервов, второй аспект — потребление: еще дополнительно 1,2 гигаватта должно быть потреблено. В Беларуси много говорят о том, как они будут отапливать дома электричеством, реорганизуют всю энергетическую инфраструктуру под электричество, но это занимает много времени. И надеяться, что через год все изменится, наверное, не стоит», — заявил Крейвис.

Литва, которая прежде была крупнейшим покупателем электроэнергии из Беларуси, в начале ноября 2020 года на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 80%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (головная организация — инжиниринговая компания «АСЭ»).

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. Ввести его в промышленную эксплуатацию планируется этой весной.

Топливо для второго блока на станцию доставили 19 апреля. Ввести второй энергоблок в эксплуатацию, в соответствии с указом Александра Лукашенко № 447 от 30 ноября 2020 года, должны в первой половине 2022 года. Вместе с тем посол Беларуси в РФ Владимир Семашко недавно заявил, что запустить второй блок в промышленную эксплуатацию планируется в июле следующего года.

 
 
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Будущее Белорусской АЭС зависит в том числе от политической ситуации в стране, которая со временем может измениться. Об этом министр энергетики Литвы Дайнюс...
 
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