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Внимание: гроза, град, сильный ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

21.04.2021 17:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Внимание: гроза, град, сильный ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении: до конца дня прогнозируются грозы, град и сильный ветер. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.

«21 апреля в период с 16 до 21 часа по юго-западной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, сильные ливни, град», — сообщили синоптики.


Грозу и сильный ветер также прогнозируют в Минске и Минской области.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что рабочая неделя будет теплой, а в выходные выпадет снег.

22 апреля днем усилится юго-западный ветер. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Днем местами прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +1…7°С, максимальная днем +10…17°С. Такой температурный фон на 1−4°С выше климатической нормы для этих апрельских дней. По предварительному прогнозу, холодный атмосферный фронт придет в страну в пятницу.
 
Теги: Минск
 
 
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Грозу и сильный ветер также прогнозируют в Минске и Минской области.
 
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