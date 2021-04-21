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Евгений Юшкевич / facebook

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К задержанному экс-следователю Евгению Юшкевичу не пускают его адвоката Бывшего следователя доставили в СИЗО КГБ.

Бывшего следователя доставили в СИЗО КГБ. Как сообщала его адвокат, Юшкевиа подозревают в терроризме (статья 289 Уголовного кодекса). Дома у него провели обыск.За последние месяцы это второе задержание экс-следователя. 25 ноября 2020 года его задержали по уголовному делу и подозревали в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них». Однако 4 декабряосвободили под подписку о невыезде.