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К задержанному экс-следователю Евгению Юшкевичу не пускают его адвоката
Источник материала: UDF
Евгений Юшкевич / facebook
Бывшего следователя доставили в СИЗО КГБ. Как сообщала его адвокат Мария Колесова-Гудилина, Юшкевиа подозревают в терроризме (статья 289 Уголовного кодекса). Дома у него провели обыск.
За последние месяцы это второе задержание экс-следователя. 25 ноября 2020 года его задержали по уголовному делу и подозревали в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них». Однако 4 декабря Евгения Юшкевича освободили под подписку о невыезде.
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Бывшего следователя доставили в СИЗО КГБ.
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