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Видео: 13-летняя велосипедистка не пропустила поезд (видео)
Источник материала: Onliner
На днях в Светлогорском районе поезд сбил девочку, которая пересекала железную дорогу на велосипеде. Велосипедистка отделалась испугом. Как выяснилось, она не обратила внимание на семафор, не слышала приближения поезда из-за того, что слушала музыку.
Девочка на велосипеде переезжала железнодорожные пути, не обращая внимания ни на красный сигнал семафора, ни на автомобили, которые остановились пропустить приближающийся дизель. Поезд зацепил велосипед и протянул его несколько метров. Школьнице повезло: она упала, но серьезно не пострадала. Выяснилось, что 13-летняя велосипедистка была в наушниках. Учится она в 7-м классе одной из сельских школ района.
Момент происшествия попал на камеру видеорегистратора.
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На днях в Светлогорском районе поезд сбил девочку, которая пересекала железную дорогу на велосипеде. Велосипедистка отделалась испугом. Как выяснилось, она не...
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