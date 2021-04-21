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Видео: 13-летняя велосипедистка не пропустила поезд (видео)

21.04.2021 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях в Светлогорском районе поезд сбил девочку, которая пересекала железную дорогу на велосипеде. Велосипедистка отделалась испугом. Как выяснилось, она не обратила внимание на семафор, не слышала приближения поезда из-за того, что слушала музыку.

Девочка на велосипеде переезжала железнодорожные пути, не обращая внимания ни на красный сигнал семафора, ни на автомобили, которые остановились пропустить приближающийся дизель. Поезд зацепил велосипед и протянул его несколько метров. Школьнице повезло: она упала, но серьезно не пострадала. Выяснилось, что 13-летняя велосипедистка была в наушниках. Учится она в 7-м классе одной из сельских школ района.

Момент происшествия попал на камеру видеорегистратора.

 
 
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На днях в Светлогорском районе поезд сбил девочку, которая пересекала железную дорогу на велосипеде. Велосипедистка отделалась испугом. Как выяснилось, она не...
 
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