|
Переводить деньги на карту можно за 5 копеек
Источник материала: БДГ
Пользователи приложения МТС Деньги могут переводить деньги с карты на карту с фиксированной комиссией — 5 копеек вне зависимости от суммы перевода. Это совместная акция МТС и Банка БелВЭБ. Специальным предложением можно воспользоваться с 21 апреля 2021 по 31 мая 2021 года*.
Отправить и получить перевод смогут держатели карточек платежных систем Masterсard, Visa и БЕЛКАРТ любого банка Беларуси. Для осуществления перевода достаточно знать реквизиты карточки или номер телефона получателя.
Чтобы перевести деньги в приложении МТС Деньги или на сайте
В открывшейся форме перевода «По реквизитам карты» нужно ввести номер карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, а после — реквизиты карты получателя. Если перевод осуществляется по номеру телефона, достаточно указать имя отправителя и номер мобильного телефона получателя.
Комиссия за услугу перевода денег — 5 копеек вне зависимости от суммы перевода и банков**, которые участвуют в транзакции.
Подробнее о сервисе МТС Деньги можно посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи приложения МТС Деньги могут переводить деньги с карты на карту с фиксированной комиссией — 5 копеек вне зависимости от суммы перевода. Это совместная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)