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Переводить деньги на карту можно за 5 копеек

21.04.2021 17:43 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пользователи приложения МТС Деньги могут переводить деньги с карты на карту с фиксированной комиссией — 5 копеек вне зависимости от суммы перевода. Это совместная акция МТС и Банка БелВЭБ. Специальным предложением можно воспользоваться с 21 апреля 2021 по 31 мая 2021 года*.

Отправить и получить перевод смогут держатели карточек платежных систем Masterсard, Visa и БЕЛКАРТ любого банка Беларуси. Для осуществления перевода достаточно знать реквизиты карточки или номер телефона получателя. 

Чтобы перевести деньги в приложении МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by, необходимо выбрать раздел «Переводы на карту». Далее — «По реквизитам карты» и перейти на форму перевода «БелВЭБ» или «По номеру телефона».

В открывшейся форме перевода «По реквизитам карты» нужно ввести номер карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, а после — реквизиты карты получателя. Если перевод осуществляется по номеру телефона, достаточно указать имя отправителя и номер мобильного телефона получателя.

Комиссия за услугу перевода денег — 5 копеек вне зависимости от суммы перевода и банков**, которые участвуют в транзакции. 

Подробнее о сервисе МТС Деньги можно посмотреть здесь.

 
 
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Пользователи приложения МТС Деньги могут переводить деньги с карты на карту с фиксированной комиссией — 5 копеек вне зависимости от суммы перевода. Это совместная...
 
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