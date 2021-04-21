Арсений Сивицкий в интервью Свабодзе анализирует, кто и для чего придумал операцию "переворот", выделяет то единственное, что может предложить Россия Лукашенко, а также дает свою, необычную, версию, какой же декрет готовит Лукашенко. Руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследованийв интервьюанализирует, кто и для чего придумал операцию "переворот", выделяет то единственное, что может предложить Россия Лукашенко, а также дает свою, необычную, версию, какой же декрет готовит Лукашенко.





Кратко:





- Лукашенко пытается использовать "переворот", чтобы продемонстрировать свою геополитическую лояльность России





- Если Кремль пожелает, то в следующий раз такую оперативную комбинацию доведет до логического конца и переворот получится.





- Лукашенко сам загнал себя в политическую и геополитическую ловушку, и теперь он в очень уязвимом положении





- Единственное, что Россия может предложить - определенные физические и финансовые гарантии Лукашенко и его семье.





- Вероятность того, что Лукашенко полностью капитулирует перед российскими требованиями, как всегда, очень мала.





- Не исключаю, что среди обвиняемых появятся и некоторые кандидаты в президенты.

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