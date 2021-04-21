Проект нового Уголовного кодекса - всех несогласных посадить и желательно надолго

Медиазона » изучила документ и выбрала главное. В проекте появляются новые статьи, направленные против протестующих. Старые статьи, по которым судили участников митингов, серьезно ужесточаются. Одновременно смягчается наказание за обычный криминал, вроде краж, грабежей и сбыта краденного. «» изучила документ и выбрала главное.





В Уголовный кодекс предлагают добавить новые статьи об "экстремизме" и увеличивают сроки наказаний за преступления против силовиков. Еще одна статья позволяет заводить уголовные дела на людей, получивших несколько административных протоколов за участие в протестах.





Юрист правозащитного центра «Вясна» Павел Сапелко отмечает: наказание за многие преступления предлагают смягчить — но только, если это не касается статей, по которым квалифицируют различные протестные действия. Последние, напротив, ужесточаются.





Еще одно важное изменение, говорит юрист — новые правила зачета времени нахождения под стражей до вынесения приговора. По новой редакции статьи 75 УК один день содержания под стражей будет приравнен к полутора дням лишения свободы, сейчас действует норма 1:1.





«Простой пример: человек сидит в течение полугода под стражей, ему назначают наказание в виде лишения свободы сроком на год или два — ему не шесть месяцев засчитывают как отбытые, а девять», — поясняет Сапелко.





Новая статья о СМИ и о защите персональных данных

В проекте УК появились две новые статьи о защите персональных данных с реальными сроками — вероятно, как способ борьбы с деанонимизацией силовиков.





Законодатели предлагают убрать статью 179 УК (незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни), по которой можно было получить наказание вплоть до ареста. Если информацию собирал и распространял человек, используя свои служебные полномочия или специальные технические средства, то его могли наказать даже лишением свободы на срок до трех лет.





Как отмечает юрист «Вясны», статья 179 была «сама по себе "резиновая", неопределенная». По его словам, до недавнего времени она пребывала «в анабиозе» и ожила, когда минская почтальонка Лариса Тонкошкур разгласила адреса 35 сотрудников ОВД.





Эту статью предлагают заменить двумя новыми. Первая из них, под номером 2031, вводит наказание за сбор или предоставление информации о частной жизни (если это причинит существенный вред правам, свободам и законным интересам интересам гражданина). Максимальное наказание — два года химии или лишения свободы. За распространение личных данных дать до трех лет ограничения свободы или колонии.





Отдельный пункт прямо направлен на защиту силовиков — если сбор и распространение информации совершались против человека или его близких из-за его служебной деятельности, то наказание будет строже — вплоть до пяти лет лишения свободы.





Незадолго до и вскоре после выборов в Беларуси телеграм-каналы начали деанонимизировать силовиков, замеченных при исполнении на акциях протеста. Со временем сотрудники силовых ведомств начали принимать все больше мер для сохранения собственной анонимности — в том числе выступать в суде со скрытыми лицами и измененными именами. МВД же при каждой возможности отчитывается о задержаниях людей, сливающих личные данные силовиков в интернет.





«Не каждый вообще понимает, что это такое — персональные данные. Какие персональные данные, будучи собранными, образуют состав этого преступления? Если я собираю фамилии судей, которые выносят неправосудные постановления — это что, умышленный незаконный сбор персональных данных другого лица без его согласия? Само по себе понятие "персональные данные" — ФИО тоже само по себе является персональными данными», — размышляет Сапелко и добавляет, что о том, для чего изменяли и расширяли эту норму, еще только предстоит узнать.





Во второй статье о персональных данных — 203-2 УК — речь идет о возможности наказать человека, работающего с личной информацией, за несоблюдение мер по их защите. Эта статья также предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на год.









Издатели — экстремисты

В проект уголовного кодекса добавили новую статью о нарушении законодательства о СМИ (198-1 УК). Теперь владелец интернет-ресурса, не зарегистрированного как сетевое издание, может получить до двух лет колонии, если его ресурс распространит запрещенную законодательством информацию в течение года после «административки» за такое же нарушение.





«Здесь одно хорошо — что есть "предупредительный выстрел". Сначала владелец должен быть привлечен к административной ответственности — это уже в какой-то степени смягчает последствия принятия такой нормы», — утешает юрист.





Мининформ заблокировал беларускую «Медиазону», объяснив свое решение тем, что сайт распространяет «экстремистские материалы» из телеграм-канала Nexta Live. В копии приказа бывшего министра информации Игоря Луцкого не было ссылок на конкретные материалы на сайте mediazona.by.





При этом беларуская «Медиазона» не публиковала ссылки на телеграм-канал Nexta Live или фото и видео с логотипом канала после того, как они были признаны экстремистскими. На письма с просьбой конкретизировать, какие именно материалы Мининформ считает экстремистскими, ведомство не ответило.





Экстремизм и захват власти

В новом УК появляется сразу несколько новых статей об экстремизме, а во все имеющиеся вносят изменения, в основном ужесточающие наказание.





Статью о создании экстремистского формирования (361-1 УК) дополнили. Раньше она касалась создателей и руководителей организаций, в проекте ее дополнили частью 3, где речь идет о рядовых участниках. Их предлагают наказывать ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы — от двух до шести.





Статья о финансировании экстремистского формирования (361-2 УК) превратилась в статью о финансировании экстремистской деятельности. В ней чуть уменьшился максимальный срок лишения свободы — вплоть до пяти лет (раньше — до шести). При этом в статью добавили часть о повторном совершении преступления, предварительном сговоре или использовании служебных полномочий — за это предусмотрено вплоть до восьми лет колонии.





По этой статье возбудили уголовное дело против основателей фонда солидарности BY_Help Алексея Леончика и Андрея Стрижака. По версии следствия, они «посредством иных лиц» передавали деньги медиаменеджеру Андрею Александрову и его девушке Ирине Злобиной, которые оплачивали штрафы протестующих и возмещали причиненный «их противоправными действиями» ущерб.





В проекте также появляются статьи о «содействии экстремистской деятельности» (статья 361-4 УК) и «прохождении обучения» для участия в ней (статья 361-5 УК).





За «содействие», под которым понимается вербовка, вовлечение кого-либо в экстремистскую деятельность и «иное содействие», предлагается наказывать так же, как и за участие в экстремистском формировании. При этом максимальные сроки за повторность, предварительный сговор и использование служебных полномочий в этом случае составляют пять лет ограничения свободы и семь лет ее лишения.





За «прохождение обучения» предлагают наказывать ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.





В кодекс предлагают добавить также и еще одну статью — с наказанием за неисполнение решения о признании какой-либо организации экстремистской (423-1 УК). По ней должностное лицо может получить вплоть до трех лет лишения свободы за неисполнение судебного решения о признании организации экстремистской или постановления о приостановлении деятельности организации.





По мнению юриста «Вясны», начиная разговор об «экстремистских статьях» следует упомянуть недавно принятый в первом чтении закон о противодействии экстремизму, а также статью 130 УК (разжигание розни), которая «стала достаточно универсальной заменой каким-то реальным обвинениям».





«Такое ощущение, что когда не знают, какие предъявить претензии к тому или иному протестующему или инакомыслящему, говорят слова "разжигание розни", "экстремизм" и всякое такое», — считает Сапелко.





В случаях, когда силовики не могут найти в чьих-то действиях разжигания розни на национальной или расовой почве, они ищут разжигание розни социальной, добавляет юрист. А в отдельную социальную группу в таких случаях выделяют чиновников или, например, милиционеров.





В новом варианте кодекса в статью 130 добавляют примечание, которое поясняет, что понимается под иной социальной принадлежностью — пол, возраст, профессия, род занятий, место жительства и «иная социально-групповая идентификация». В том числе и по этой статье обвиняют политика и мужа Светланы Тихановской Сергея Тихановского.





Сапелко отмечает, что, если бы новые статьи об экстремизме появились в 2019 году, то он воспринимал бы такие изменения иначе. Теперь же, по его словам, под экстремизм можно подвести практически любую легальную деятельность — достаточно вспомнить о кампании по сбору средств на выплату штрафов, на которую власти ответили уголовными делами.





«Мы говорим о том, кто это будет все устанавливать, что это экстремистская деятельность, что заведомо для лица было такое направление деятельности. Суд, у которого уже не осталось независимости и объективности? Который будет просто штамповать приговоры на основании таких же проштампованных постановлений о привлечении в качестве обвиняемого и отправлять на лишение свободы?», — спрашивает он.





Кроме перечисленных изменений в статьях о преступлениях против государства, по всем трем частям статьи о призывах к причинению вреда нацбезопасности (361 УК) законодатели предложили увеличить максимальные сроки наказания на два года.





Это означает, что вместо максимального срока в три года колонии суд сможет давать до пяти — за призывы к захвату власти, а также за обращения к иностранным государствам с такими призывами.





За те же действия с использованием интернета предлагается увеличить максимальное наказание с пяти лет до семи.





По статье о призывах к захвату власти в Беларуси проходят обвиняемыми несколько известных членов Координационного совета (Мария Колесникова, Максим Знак, Илья Салей), а с недавних пор и анархист Николай Дедок.





«Народные» статьи о протестах

Две основные уголовные статьи, по которым в Беларуси судят рядовых участников акций протеста — о грубом нарушении порядка (342 УК) и о массовых беспорядках (293 УК). Законопроект вносит изменения и в ту, и в другую.





Содержание статьи о массовых беспорядках не меняется, за исключением одной детали. В проекте кодекса добавляется уточнение в части 3 статьи, где речь идет о финансировании или обучении людей для уч-астия в них: «при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьей 3612 настоящего Кодекса». 361-2 — это новая статья о финансировании экстремистской деятельности.





Существенные же изменения предлагаются в статью о грубом нарушении порядка. В текущей ее версии виновный может получить штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. В предлагаемой редакции из санкции убран штраф и увеличены сроки возможного ограничения свободы (с трех до пяти лет) и колонии (с трех до четырех лет).





За финансирование или обучение кого-либо для участия в грубом нарушении порядка также можно будет дать на год колонии больше, чем раньше — три года вместо двух.





О частом применении статьи о грубом нарушении порядка говорит и то, сколько известных уголовных дел власти возбудили по ней начиная с весны-лета 2020 года. В том числе и по этой статье обвиняют политика Сергея Тихановского, блогера Игоря Лосика, по ней же успели осудить журналисток «Белсата» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову, множество брестчан по «хороводному делу» и просто отдельных участников акций протеста.





Привет из российского УК

Многие нормы, предлагаемые в проекте, выглядят как заимствованные из российского уголовного кодекса. Про статью 342-2 УК — «неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий» — это можно сказать определенно.





Статью, известную как «дадинскую» по имени активиста Ильдара Дадина, первого осужденного за неоднократные нарушения, в России ввели в июле 2014 года с максимальным наказанием до пяти лет колонии.





Ее беларуская копия работает схоже — человека можно лишить свободы на срок до трех лет, если он в течение года дважды получил «административки» по статье 24.23 КоАП (бывшая 23.34), и затем, также в течение года, снова нарушил «порядок проведения массовых мероприятий».









«С этой статьей еще надо будет очень долго понимать, как на переходном периоде она будет работать. Будет ли она работать, например, в отношении тех, кто совершил правонарушение до изменения законодательства и введения этой уголовной ответственности, а вот это третье правонарушение, которое запускает механизм уголовного преследования, совершил уже в период действия этой статьи», — рассуждает юрист «Вясны» Сапелко.





Фактически угрожать уголовной ответственностью за повторное задержание по административной статье власти начали еще летом. Тогда освобожденные из минского ЦИП на Окрестина рассказывали, что их заставляли подписывать некий документ, в котором рассказывалось об этом — причем на тот момент в законодательстве ничего подобного предусмотрено не было.





Больший срок за граффити

Законодатели также предлагают ужесточить статью 341 УК, в которой речь шла о порче имущества и «осквернении зданий циничными надписями». Раньше за это можно было наказывать в худшем случае арестом, в новой версии кодекса предполагается увеличение наказания — до трех лет химии или колонии.





МВД неоднократно писало о задержаниях людей, которых подозревали в разрисовывании подъездов домов, где живут силовики, а также тех, кто оставлял «протестные» надписи в других местах. Позже некоторые из таких людей получили реальные сроки — например, обвиняемые по делу о стихийном мемориале с надписью «не забудем», сделанной краской на брусчатке в честь погибшего 10 августа 2020 года Александра Тарайковского.





«Вопрос об увеличении санкций — очень хороший есть пример: статья 341. Основная идея многих изменений: преступления, которые считались "не представляющими большой общественной опасности", и по которым нельзя даже было по общему правилу (при отсутствии условий, когда человек там скрывается, уклоняется от явки) применить меру пресечения в виде заключения под стражу, то вот сейчас эти преступления отправляются в категорию "менее тяжких" с повышением санкции.





Два и менее [года лишения свободы] — это не "представляющие большой общественной опасности", а свыше этого — это "менее тяжкие". Вот сейчас очень многие преступления перешли из категории "не представляющих большую общественную опасность" в категорию "менее тяжких"», — отмечает Сапелко.





Особые сроки задержания

Одна из поправок касается Уголовно-процессуального кодекса: людей, задержанных по непосредственно возникшему подозрению в «массовых беспорядках» (293 УК) или грубом нарушении порядка (342 УК) можно будет удерживать в изоляторах на срок до десяти суток, а не 72 часов, как раньше.





Ужесточение наказаний за преступления против силовиков

Много изменений в новом кодексе связано с преступлениями против порядка управления и конкретно против силовиков.





Например, статью об убийстве сотрудника органов внутренних дел в связи с его службой (статья 362 УК) дополнили — теперь это статья включает в себя и случаи убийства военнослужащих. Минимальное наказание по ней подняли с 10 лет лишения свободы до 12.





В первой части статьи о сопротивлении сотруднику ОВД (статья 363 УК), где речь идет о простом сопротивлении, санкцию в виде исправительных работ заменили штрафом, а срок максимального лишения свободы увеличили с двух до трех лет. По второй части статьи, в которой речь идет о совершении преступления группой лиц или с применением насилия, максимальный срок колонии предлагают поднять до семи лет. В текущем кодексе максимальное наказание — пять лет.





Срок возможного лишения свободы за сопротивление сотруднику ОВД с применением насилия или с угрозой его применения (часть 2 статьи 363 УК) подняли до семи лет, то есть на два года. Кроме того, теперь по этой части статьи смогут квалифицировать и сопротивление группой лиц — раньше такого не было.





В проекте нового кодекса законодатели также ужесточили максимальные наказания по статье о насилии или угрозе насилия в отношении милиционера (364 УК — с шести лет колонии до семи) и по статье о насилии против должностного лица (366 УК — с пяти лет колонии до семи).





Комментируя поправки к этим статьям, юрист «Вясны» говорит, что сроки в них увеличили достаточно, чтобы преступления переходили в следующий разряд по степени тяжести. В качестве примера юрист приводит статью 363 УК.





«Лишение свободы на срок до семи лет — это означает, что оно стало тяжким составом. Что такое тяжкий состав? Правила условно-досрочного освобождения или замены на более мягкие наказания по-другому применяются, другие доли надо отбыть наказания, для того, чтобы освободиться раньше», — говорит он.





Преступления против власти и дискредитация Беларуси

В предложенном кодексе ужесточается ответственность по статье о клевете против президента (статья 367 УК) — с четырех лет колонии до пяти, а в случае с обвиняемыми, ранее судимыми за клевету или оскорбление — с пяти лет колонии до шести.





Предлагают ужесточить наказание и в статье об оскорблении президента — в ней подняли максимальный срок ограничения свободы с двух до четырех лет, а в случае с ранее судимыми за клевету или оскорбление — с трех до пяти.





26 марта Генпрокуратура возбудила уголовное дело против политолога Дмитрия Болкунца за публичное оскорбление Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК). В чем выразилось оскорбление, не уточняется, но провластный телеграм-канал «Желтые сливы» указывал на видео под названием: «Болкунец: я считаю Лукашенко фашистом и убийцей».





Публичное оскорбление представителя власти (статья 369 УК) теперь не будет наказываться общественными или исправительными работами, в новой версии за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет — раньше по этой статье могли только ограничить свободу на тот же срок.





Изменения произошли и в статье о дискредитации Беларуси (статья 3691 УК). Теперь под ней понимают не только сообщение «заведомо ложных сведений» о стране, властях и положении граждан иностранному государству — в новой редакции речь идет о распространении «заведомо ложных сведений» в принципе.





Наказание по этой статье тоже изменили — теперь вместо ареста и лишения свободы на срок до двух лет там указаны арест, ограничение или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом или без него.





Статью о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (3693 УК) в проекте кодекса переименовали в статью о публичных призывах к митингам, а срок максимального ограничения или лишения свободы по ней увеличили с трех до пяти лет.





За надругательство над государственными символами (статья 370 УК) в проекте предлагается изменить санкцию: убрать общественные работы, увеличить срок возможного ограничения свободы с одного года до трех и добавить возможность отправлять людей, признанных виновными, в колонию на такой же срок.





Во время летних и осенних маршей протеста 2020 года их участники часто использовали бело-красно-белую атрибутику в противовес государственной красно-зеленой, а в отдельных случаях заменяли флаги на флагштоках. В послевыборный период в Беларуси появилось множество дел о "надругательстве" над государственным флагом, а в самих городах ощутимо прибавилось красно-зеленых флагов, вывешенных на зданиях.









При этом в Кодексе смягчается статья о нарушении запрета на въезд в Беларусь (статья 3712) для ранее депортированных. Теперь за это могут наказать штрафом, арестом или колонией на срок не более года — в действующем кодексе за это арестовывают и приговаривают к колонии на срок до трех лет.





За работу на акциях протеста беларуские власти депортировали большое количество иностранных журналистов, запретив им въезд обратно в страну на разные сроки. Это, например, случилось летом с журналистами «Настоящего времени», а осенью — с корреспондентом «МБХ Медиа» Романом Попковым.





Отступление к «химии»: преступления против собственности и «наркотическая» статья

Хотя статьи, по которым судят протестующих в Беларуси, и становятся разнообразнее и жестче, в проекте кодекса есть и смягчения — в том числе по достаточно распространенным статьям.





Например, власти предложили смягчить наказания по нескольким статьям о преступлениях против собственности и в одной «наркотической» статье — а именно, добавить химию как альтернативу лишению свободы. Такое послабление есть в статье о незаконном перемещении наркотических веществ через границу (328-1 УК).





Кроме того, возможность наказания в виде химии, а не только лишения свободы, по новому проекту предусматривается за совершенные в крупном размере кражу (часть 3 статьи 205 УК), грабеж (часть 3 статьи 206 УК), мошенничество (часть 3 статьи 209 УК), присвоение либо растрату (часть 3 статьи 211 УК), хищение путем модификации компьютерной информации (часть 3 статьи 212 УК) и сбыт ценностей, добытых преступным путем (часть 3 статьи 236 УК).





По данным Верховного суда, кража — самая распространенная уголовная статья среди осужденных в Беларуси. По ней в 2020 году из 34 572 осужденных приговорили 8 760 человек.





На вопрос о том, считает ли он, что смягчение наказаний по экономическим статьям может быть вызвано желанием «разгрузить» колонии, Сапелко отвечает:





«Я скорее думаю что это такая общая тенденция, которая длится уже в течение десятка лет, когда поступательно снижаются размеры и смягчаются виды наказания и добавляются всякие варианты по урегулированию с потерпевшими вопроса ответственности».