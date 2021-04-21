Представлен самый большой «паркетник» Volkswagen - семиместный Talagon

Источник материала: Tut.by

На Шанхайском автосалоне состоялась премьера Volkswagen Talagon — самого большого кроссовера в модельном ряду немецкого бренда.





В виде прототипа SMV Concept этот автомобиль был представлен два года назад — также на мотор-шоу в Шанхае. Как и Teramont, создана новинка на модульной платформе MQB, но в длину (5,15 м) и ширину (2 м) оказывается крупнее, при этом колесная база у машин одинаковая (2,98 м). Адресуется этот семиместный кроссовер с тремя рядами сидений тем китайским семьям, для которых стандартный Teramont вдруг покажется недостаточно вместительным.





Интерьер Talagon оформлен с оглядкой на Golf восьмого поколения. Передняя панель — с двумя экранами (у медиасистемы он 8-дюймовый), обрамляет которые черный глянец. Физических кнопок почти не осталось. Из особенностей оснащения — светодиодные фары, климат-контроль, панорамная крыша и 21-дюймовые колесные диски, которыми, впрочем, щеголяет запечатленное на фотографиях топовое исполнение R Line.









Набор двигателей для Talagon заявлен такой же, как у китайского Teramont — это турбомоторы 2.0 TSI (186 и 220 л.с.) и V6 серии EA390 объемом 2,5 л (299 л.с.). Младшая версия «паркетника» идет с передним приводом, остальные версии — полноприводные. Коробка передач в любом случае безальтернативная — 7-ступенчатый «робот» DSG.





Старт продаж в Китае — уже летом, поставлять Talagon на экспорт Volkswagen не планирует.