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Представлен самый большой «паркетник» Volkswagen - семиместный Talagon

21.04.2021 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Шанхайском автосалоне состоялась премьера Volkswagen Talagon — самого большого кроссовера в модельном ряду немецкого бренда.


В виде прототипа SMV Concept этот автомобиль был представлен два года назад — также на мотор-шоу в Шанхае. Как и Teramont, создана новинка на модульной платформе MQB, но в длину (5,15 м) и ширину (2 м) оказывается крупнее, при этом колесная база у машин одинаковая (2,98 м). Адресуется этот семиместный кроссовер с тремя рядами сидений тем китайским семьям, для которых стандартный Teramont вдруг покажется недостаточно вместительным.


Интерьер Talagon оформлен с оглядкой на Golf восьмого поколения. Передняя панель — с двумя экранами (у медиасистемы он 8-дюймовый), обрамляет которые черный глянец. Физических кнопок почти не осталось. Из особенностей оснащения — светодиодные фары, климат-контроль, панорамная крыша и 21-дюймовые колесные диски, которыми, впрочем, щеголяет запечатленное на фотографиях топовое исполнение R Line.



Набор двигателей для Talagon заявлен такой же, как у китайского Teramont — это турбомоторы 2.0 TSI (186 и 220 л.с.) и V6 серии EA390 объемом 2,5 л (299 л.с.). Младшая версия «паркетника» идет с передним приводом, остальные версии — полноприводные. Коробка передач в любом случае безальтернативная — 7-ступенчатый «робот» DSG.


Старт продаж в Китае — уже летом, поставлять Talagon на экспорт Volkswagen не планирует.

 
 
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На Шанхайском автосалоне состоялась премьера Volkswagen Talagon - самого большого кроссовера в модельном ряду немецкого бренда.
 
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