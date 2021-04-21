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Спорим, вы болели за этих спортсменов? А сейчас их дети уже стали звездами
Источник материала: Tut.by
Время летит незаметно, и те спортсмены, за которых вы болели еще вчера, сегодня уже являются родителями взрослых и зачастую не менее успешных детей. Давайте проверим, сможете ли вы угадать, кем стали сыновья и дочери спортивных кумиров миллионов.
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Давайте проверим, сможете ли вы угадать, кем стали сыновья и дочери спортивных кумиров миллионов.
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