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Спорим, вы болели за этих спортсменов? А сейчас их дети уже стали звездами

21.04.2021 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Время летит незаметно, и те спортсмены, за которых вы болели еще вчера, сегодня уже являются родителями взрослых и зачастую не менее успешных детей. Давайте проверим, сможете ли вы угадать, кем стали сыновья и дочери спортивных кумиров миллионов.

 
 
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