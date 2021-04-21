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Стартап OneSoil привлек пять миллионов долларов инвестиций

21.04.2021 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стартап OneSoil привлек пять миллионов долларов инвестиций от компаний Almaz Capital и PortfoLion. Теперь общая сумма привлеченных инвестиций с момента основания компании составляет 6,7 миллиона долларов, рассказали представители стартапа 42.TUT.BY.


— Полученные инвестиции мы планируем направить на выход компании на новые рынки и укрепление международного статуса. Мы уже начали и будем продолжать нанимать специалистов в Европе и СНГ. Сейчас мы также ищем партнеров в области агрономии в Латинской и Северной Америке. Эти регионы представляют для нас особый интерес, поэтому мы хотим лучше понимать потребности и приоритеты местных аграриев, — говорит Слава Мазай, СЕО OneSoil.

OneSoil — швейцарская агротехническая компания со штаб-квартирой в Цюрихе и командой R&D, работающей в разных частях Восточной Европы. Компания разрабатывает приложения для дистанционного мониторинга полей и посевов. В конце 2017 года в раунде pre-seed OneSoil привлек 500 тыс. долларов от Bulba Ventures, Haxus и Леонида Лознера (бизнес-ангела и соучредителя EPAM). Следующий раунд финансирования на сумму 1,2 млн долларов был закрыт в конце 2019 года (от Bulba Ventures и Haxus).

Almaz Capital — международный венчурный фонд с головным офисом в Силиконовой долине (США), а также с офисами в странах Центральной и Восточной Европы. Almaz Capital инвестирует в прорывные технологические компании, создающие программное обеспечение в сфере B2B, а также приложения в области AI/ML, IoT, Edge Computing, блокчейн, кибербезопасности. Инвесторами фонда являются Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ), Cisco, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (МФК), входящая в Группу Всемирного банка.

PortfoLion — частная венчурная компания с головным офисом в Будапеште, которая инвестирует в компании на всех стадиях развития. Член Группы OTP, крупнейшего банковского объединения в регионе Центральной и Восточной Европы. Компания основана в 2010 году. Венчурные инвестиции PortfoLion направлены на цифровизацию традиционных секторов экономики с потенциалом глобального роста. В настоящее время портфель венчурных инвестиций компании насчитывает 8 активных инвестиций и два успешных выхода: Banzai Cloud (продана Cisco) и Cryo Management (продана VitroLife).

 
 
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Общая сумма привлеченных инвестиций с момента основания компании составляет 6,7 миллиона долларов
 
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