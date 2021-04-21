«Приводит к прерыванию беременности». Гинеколог о том, как заподозрить и лечить эндометрит

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Гинеколог-репродуктолог Елена Панкратова рассказала HEALTH.TUT.BY о заболевании, которое может не иметь симптомов и при этом мешать женщине родить, — эндометрите.



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Елена Панкратова Гинеколог-репродуктолог высшей категории, заведующая отделением планирования семьи и репродукции медицинского центра «ЛОДЭ»

Эндометрит — это воспаление слизистой оболочки матки, то есть ее внутреннего слоя. Он бывает острым и хроническим. Может возникать при инфицировании или травмировании (при внутриматочных вмешательствах).

Симптомы острого эндометрита схожи с признаками любого острого заболевания: повышенная температура тела, острая непрекращающаяся боль, воспаление, могут быть гноевидные выделения из половых путей. Острый эндометрит лечится достаточно быстро, легко и, если его вовремя диагностировать, проходит бесследно.

Увы, гораздо чаще встречается хронический эндометрит — очень коварное заболевание, которое может протекать абсолютно бессимптомно. Чаще всего оно развивается в ответ на внутриматочные вмешательства — прерывание беременности, неразвивающуюся беременность, длительное ношение внутриматочного контрацептива. Также нельзя исключать фактор восходящей инфекции.

Опасность хронического эндометрита в том, что он снижает репродуктивные возможности женщины, приводит к развитию бесплодия и вызывает невынашивание беременности.

Заподозрить эту форму болезни можно по следующим признакам:

постоянные тазовые боли;

тянущие, неприятные ощущения внизу живота;

нарушенный характер менструации;

могут быть скудные межменструальные кровянистые выделения (как в середине цикла, так и накануне месячных);

боли при половом акте;

могут появиться неприятные выделения с запахом.

Но опять же гораздо чаще женщина не знает о наличии этой болезни и узнает о своем диагнозе после неудавшейся беременности или обследования на фоне бесплодия.



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Когда нужно идти к врачу?

При наличии любого из вышеперечисленных симптомов. Несвоевременное лечение острого процесса может привести к тому, что болезнь станет хронической. Также нужно понимать, что, если эндометрит вызван инфекцией, передающейся половым путем, лечение должен пройти и половой партнер.

Если вы не можете забеременеть или выносить плод — это повод не только обратиться к врачу, но и пройти более углубленное исследование — гистероскопию с иммуногистохимией .

Как лечат эндометрит?

Острый эндометрит лечат в гинекологическом стационаре с применением антибиотиков и всего спектра противовоспалительных мер. Как правило, все симптомы уходят за 8−10 дней.

А лечение хронической формы зависит от цели, которую ставит перед собой женщина: ей нужно восстановить цикл и избавиться от тазовых болей или ей нужны беременность и роды.

В первую очередь проводят противовоспалительное лечение. Следующий этап — восстановление структуры и функции — это длительный и трудоемкий процесс. На фоне заместительной гормонотерапии применяются физиотерапевтические методики. Самая эффективная — это ультразвуковая кавитация эндометрия, которая впервые стала применяться в нашей стране. Ее результаты — противовоспалительное, микромассажное, фонофоретическое и нейроэндокринное действие.

Есть профилактика эндометрита?

Прежде всего нужно избегать необдуманного прерывания беременности, которое может привести к развитию хронической формы эндометрита. Остальные меры профилактики обычны — своевременное обращение к врачу при наличии тревожных симптомов, профилактические осмотры раз в год, соблюдение всех рекомендаций врача по лечению.