Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Лущ о главном выводе из послания президента России

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к народу и парламенту, в котором выразил отношение к попыткам свержения действующей белорусской власти, а также предупредил деструктивные силы о возможности серьезного ответа России на внешние вызовы.

Впечатлениями от выступления российского лидера со слушателями радио Sputnik поделился председатель оргкомитета политической партии "Союз" Сергей Лущ.

"Первый, основной вывод по итогам послания в том, что вопрос национальной безопасности как для России, так и для ее союзников, становится все более актуальным. На фоне шокирующих деталей раскрытого спецслужбами России и Беларуси заговора против белорусского государства, становится очевидной необходимость мер союзной безопасности. Не исключаю, что в ближайшее время мы можем услышать заявление о создании в Беларуси союзной военной базы. Ведь только с Россией, с ее огромным военным потенциалом, мы способны в этих сложных условиях гарантировать сохранение нашего суверенитета и коллективной безопасности", ― отметил политик.

Комментарий председателя оргкомитета политической партии "Союз" Сергея Луща слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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