|
Лущ о главном выводе из послания президента России
21.04.2021 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Михаил Метцель
Впечатлениями от выступления российского лидера со слушателями радио Sputnik поделился председатель оргкомитета политической партии "Союз" Сергей Лущ.
"Первый, основной вывод по итогам послания в том, что вопрос национальной безопасности как для России, так и для ее союзников, становится все более актуальным. На фоне шокирующих деталей раскрытого спецслужбами России и Беларуси заговора против белорусского государства, становится очевидной необходимость мер союзной безопасности. Не исключаю, что в ближайшее время мы можем услышать заявление о создании в Беларуси союзной военной базы. Ведь только с Россией, с ее огромным военным потенциалом, мы способны в этих сложных условиях гарантировать сохранение нашего суверенитета и коллективной безопасности", ― отметил политик.
Комментарий председателя оргкомитета политической партии "Союз" Сергея Луща слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только с Россией, с ее огромным военным потенциалом, Беларусь способна сохранить свой суверенитет, отметил лидер "Союза" Сергей Лущ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)