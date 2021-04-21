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Лущ о главном выводе из послания президента России

21.04.2021 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Лущ о главном выводе из послания президента России
Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к народу и парламенту, в котором выразил отношение к попыткам свержения действующей белорусской власти, а также предупредил деструктивные силы о возможности серьезного ответа России на внешние вызовы. 
© Sputnik / Михаил Метцель
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Впечатлениями от выступления российского лидера со слушателями радио Sputnik поделился председатель оргкомитета политической партии "Союз" Сергей Лущ.

"Первый, основной вывод по итогам послания в том, что вопрос национальной безопасности как для России, так и для ее союзников, становится все более актуальным. На фоне шокирующих деталей раскрытого спецслужбами России и Беларуси заговора против белорусского государства, становится очевидной необходимость мер союзной безопасности. Не исключаю, что в ближайшее время мы можем услышать заявление о создании в Беларуси союзной военной базы. Ведь только с Россией, с ее огромным военным потенциалом, мы способны в этих сложных условиях гарантировать сохранение нашего суверенитета и коллективной безопасности", ― отметил политик.

Комментарий председателя оргкомитета политической партии "Союз" Сергея Луща слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Только с Россией, с ее огромным военным потенциалом, Беларусь способна сохранить свой суверенитет, отметил лидер "Союза" Сергей Лущ.
 
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