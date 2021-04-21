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Гороскоп на четверг / passion.ru

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на 22 апреля: что ждет завтра все знаки Зодиака Умение подстраиваться под новые обстоятельства будут играть ключевую роль.

Об этом пишетОвну завтра предстоит весь день быть на стороже и стараться вовремя почувствовать, куда дует ветер. Умение подстраиваться под новые обстоятельства будут играть ключевую роль.Завтра звезды гороскопа обещают Тельцу отличный день для любых начинаний! Практически все, за что он возьмется, со временем сулит ему прибыль и успех.Близнецы завтра будут крутиться как волчок. Ваша неуемная энергия будет требовать менять занятия одно за другим и не оставлять ни единой свободной минутки.Завтра судьба дает Ракам отличный шанс если и не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение. В течение дня Рака могут поджидать любые денежные сюрпризы: скромные (и не очень) премии за труд, отданный долг, подарок от близкого человека.Завтра Лев будет находиться в приподнятом, позитивном состоянии духа, благодаря чему его дела могут продвигаться будто бы сами собой.Фортуна завтра обещает повернуться к Деве своим улыбчивым лицом. Вполне возможно, это станет началом новой полосы удач в ее жизни.Завтра Весы ждет непростой день – события могут развиваться совсем не так, как они запланировали. В какой-то момент они способны выпустить инициативу из рук и перестать контролировать ситуацию. Причина этому - ваша расслабленность и плохая подготовка.Завтра звезды гороскопа советуют Скорпиону заняться проектом, который он вынашивал уже давно. Возможно, не хватает совсем немного, чтобы вдохнуть в него жизнь.Завтра звезды гороскопа предупреждают Стрельца: он имеет шанс столкнуться со слухами, которые негативно отразятся на его карьере, статусе или уровне жизни! Причем Стрелец может стать не только жертвой этих слухов, но и пострадать из-за того, что сам распускает их.Завтра Козерог испытает такое чувство, как ревность к чужим успехам и разочарование своими. Возможно, на это его натолкнет поощрение кого-то из коллег или же осознание того, что в его делах наметился ступор.Завтра главной движущей силой Водолея в любых делах станет здоровая конкуренция. Это чувство может возникнуть у него по отношению к достижениям коллег, друзей или близких.Завтра Рыбы будут настроены на конфликт – по крайней мере, окружающим может так казаться. С одной стороны, Рыбы не потерпят чужого вмешательства ни в чем и будут жестко стоять на своем, с другой же – склонны критиковать всех вокруг и раздавать непрошенные советы.