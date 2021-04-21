Oppo показала футуристичный R'n'D-центр

Источник материала: Onliner

Китайская корпорация Oppo представила проект своего центра по исследованиям и разработке O-Tower. Здание спроектировало датское архитектурное бюро BIG, сообщает GSMArena.

O-Tower будет расположен в китайском городе Ханчжоу с населением порядка 9,5 миллиона человек. Вокруг здания будет разбит парк площадью 10 квадратных километров, что наверняка будет актуально в густонаселенном мегаполисе.









Форма O-Tower позволяет получать много естественного света, в то же время 52% солнечного тепла блокируется. В офисных помещениях будут высокие потолки и большие открытые пространства. Также здесь разместят кафетерии, конференц-залы и студии.









Когда здание будет готово, не сообщается. Помимо O-Tower, компания строит в Шэньчжэне штаб-квартиру, состоящую из четырех башен. Завершение строительства планируется в 2025 году.