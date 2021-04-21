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Минспорта предупреждает сотрудников о блокировке иностранных почтовых серверов

21.04.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Министерстве спорта оповестили всех сотрудников о блокировке иностранных почтовых серверов (gmail.com, mail.ru, inbox.ru).

Теперь сотрудникам, которые используют для служебной переписки почтовые ящики, расположенные на этих серверах, необходимо зарегистрировать электронную почту в доменной зоне «by.» 

Также аналогичные сообщения приходят и в подведомственные организации.
 
 
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В Министерстве спорта оповестили всех сотрудников о блокировке иностранных почтовых серверов (gmail.com, mail.ru, inbox.ru).
 
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