"Белоруснефть" прокомментировала информацию о проблемах в Эквадоре

"РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" сообщает, что появившаяся в СМИ информация о деятельности предприятия в Эквадоре не соответствует действительности. Компания "Белоруснефть" и созданная в Эквадоре компания "Эквасервойл" в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках подписанных договоров", - говорится в сообщении на сайте "Белоруснефти".





Белорусское предприятие работает в Эквадоре в сфере добычи нефти и нефтяного сервиса с 2012 года. С марта 2015 года АО "Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл С.А." (СП "Белоруснефти" и компании Edinpetrol) по контракту с государственной нефтедобывающей компании Эквадора "Петроамазонас" выполняет комплексные работы по оптимизации добычи, повышению нефтеотдачи пластов и геологоразведке на месторождении Армадильо (блок 55).





В рамках проекта построено 11 скважин, ведется коммерческая добыча нефти. В 2020 году добыча нефти составила 160 тыс. тонн (рост на 23% к уровню 2019 года).





По данным СМИ, в мае 2016 года "Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл" подписал контракт с эквадорской подрядной организацией Servicios Drilling Technologies (SDT) на бурение скважин, инженерные исследования и строительство инфраструктуры. В проекте также была задействована китайская CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company.





Для реализации проекта SDT, "Белоруснефть", CNPC, кредиторы "Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл" и SDT создали трастовый фонд. В 2020 году SDT и ее поставщики обвинили "Белоруснефть" в присвоении средств, предназначенных для траста, и через суд потребовали от белорусской компании $60 млн невыплаченных платежей.





В марте 2021 года эквадорские компании обратились с жалобой к властям Эквадора. В письме утверждается, что белорусская компания не привлекла обещанное финансирование и не рассчитывается с эквадорскими компаниями-подрядчиками за выполненные работы на месторождении Армадильо, пишут СМИ.