Жительница Жодино сорвала маску с ударившего женщину силовика - на нее завели дело

Наиля Гусакова тогда написала заявление в СК. Через несколько месяцев ей ответили, что заводить уголовное дело не будут, так как сотрудник «действовал в условиях обоснованного профессионального риска или крайней необходимости». А сейчас в этой истории случился новый поворот, пишет tut.by Пострадавшаятогда написала заявление в СК. Через несколько месяцев ей ответили, что заводить уголовное дело не будут, так как сотрудник «действовал в условиях обоснованного профессионального риска или крайней необходимости». А сейчас в этой истории случился новый поворот, пишет





Под «уголовкой» оказалась еще одна участница тех событий — Анастасия Герилович.





Анастасия Герилович живет в Жодино, работает в Минске и одна воспитывает 10-летнего сына Костю. Ее задержали 7 апреля, а через два дня под поручительство близких друзей отпустили из ИВС до суда.





— 13 сентября я вышла на прогулку. Проходя рядом с торговым центром, заметила там много людей. Подумала, возможно, что-то случилось, нужна помощь — и решила подойти, — вспоминает прошлогодние события собеседница. — Когда подошла, увидела, что там стоит ГАИ и милиция, начала наблюдать за ситуацией.





Одна из стоящих в толпе женщин стала подходить к милиционерам и снимать каждого на телефон. В какой-то момент один из сотрудников выбил у нее мобильный и так ударил ее, что она упала. Это нечестно и несправедливо, посчитала я. Все сотрудники были в масках, поэтому, чтобы понять, кто именно это сделал, я подбежала к обидевшему женщину милиционеру и сорвала с него маску.









В ответ, продолжает собеседница, тот схватил ее за руку. К Анастасии и сотруднику стали подходить люди. «Отпускай, мы твое лицо засняли», — вспоминает женщина слова, которые прохожие кричали милиционеру. Милиционер ее отпустил.





— Коллеги отвели сотрудника в микроавтобус, а я встала с колен (из-за чего именно Анастасия упала она точно сказать не может. — Прим. TUT.BY) и пошла домой.





— Вы сорвали с него балаклаву? — уточняем мы.





— Нет, обычную маску, — отвечает Анастасия.





В последующие дни все много обсуждали ситуацию, которая возникла между милиционером Жодинского ГОВД Николаем Барановским и Наилей Гусаковой, которую он ударил. Про Анастасию, казалось, забыли. По крайней мере до апреля женщине никаких вопросов по этому поводу никто не задавал.

«7 апреля в 6 утра мне в домофон позвонили: «Здравствуйте, милиция»

— 6 апреля знакомые заметили пост, что якобы начинают вызывать людей, которые были возле ТЦ «Элегант». Ищут того, кто сорвал с милиционера маску, — рассказывает Анастасия. — 7 апреля в 6 утра мне в домофон позвонили: «Здравствуйте, милиция». Я предполагала, что они придут, поэтому сразу открыла. Сотрудники показали свои удостоверения и попросили проехать с ними на беседу.





Анастасия одна воспитывает сына. Накануне она рассказала ребенку о ситуации у ТЦ и предупредила: может прийти милиция. Мальчик сотрудников не испугался. В тот день обыск в квартире не проводили.





— До того как мы с милицией уехали, я позвонила подруге, попросила предупредить адвоката. А также сообщила о задержании на работу и набрала маму, которая тоже живет в Жодино, чтобы она присмотрела за Костей, — перечисляет свои действия собеседница. — Сын, конечно, переживал, что меня забрали. У него разболелась голова, в этот день он не пошел в школу. В то же время, пока меня не было, он вел себя очень организованно: самостоятельно сходил к ортодонту.





«Из изолятора меня отпустили под поручительство»

В Жодино Следственный комитет находится в одном здании с милицией. В СК, продолжает Анастасия, они с сотрудниками приехали примерно в 7 утра.





— Меня предупредили, что следователь придет в 9 утра, поэтому мы с милиционерами сидели в кабинете, разговаривали. Потом меня завели к замначальника ГОВД. Он попросил рассказать о случившемся. Я отказалась, объяснив, что жду своего адвоката, — описывает происходящее Анастасия и отмечает: до общения со следователем ей разрешили поговорить с защитником. — На допросе мне показали видео с нагрудной камеры милиционера, который 13 сентября стоял сбоку от нас с Барановским. Я не стала отрицать, что на кадрах я.





В тот день Анастасия домой не вернулась. Обвинение ей предъявили по ст. 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Наказанием по этой статье может быть арест, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.





8 апреля у нее дома и в квартире мамы, где она прописана, прошли обыски. Сотрудники, рассказывает собеседница, ничего не изъяли, но описали принтер и телевизор.





Два дня Анастасия провела в жодинском ИВС. Тут она познакомилась с «крутой и опытной» сокамерницей по имени Людмила. Женщина, вспоминает Настя, поддерживала ее морально, объясняла правила и распорядок в изоляторе.





— Из изолятора меня отпустили под поручительство. За меня поручились двое друзей, я им за это очень благодарна. Они взяли на себя ответственность за то, что я не буду противодействовать расследованию дела, не буду пропадать и не уеду за границу, — перечисляет собеседница. — В случае любых из этих действий их ждет штраф (в соответствии со ст. 121 УК РБ на каждого поручителя суд может наложить денежное взыскание от ста до пятисот базовых (2900−14500 рублей). — Прим. TUT.BY). Уезжать из Беларуси, я конечно, не собираюсь.





— Как сын встречал вас из ИВС?





— Я ему позвонила еще из милиции, он ответил: «Я знаю, что тебя отпускают, и жду». Он учится во вторую смену, поэтому еще до того, как он ушел на уроки, мы с ним увиделись и сильно обнимались.





Последние две недели, продолжает Анастасия, она вернулась к обычной жизни.





— Адвокат говорит, дело скоро передадут в прокуратуру, а оттуда — в суд, — рассказывает женщина. — Рассчитываем на «домашнюю химию».





— Вы с сыном обсуждаете эту ситуацию?





— Пока я ему аккуратно сказала, что, возможно, скоро чаще буду дома, — улыбается собеседница.







