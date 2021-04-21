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Последний киоск «Хутка Смачна» увезли с Немиги
Источник материала: Tut.by
Киоск «Хутка Смачна» увезли с Немиги. Это был последний павильон сети.
Напомним, в 2017-м старые павильоны «Хутка Смачна» исчезли с привычных центральных мест в городе. Работать остались только два современных киоска поновее — на Немиге и на Якуба Коласа.
Начальник управления торговли и услуг столичной мэрии Нина Емельянова тогда
Кроме того, объективно эти киоски устарели, а в связи с развитием общепита и культуры питания могла снизиться и потребность в них, говорили тогда в мэрии.
Сеть «Хутка Смачна» работает еще с 90-х годов, долгое время она не имела явных конкурентов.
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Киоск «Хутка Смачна» увезли с Немиги. Это был последний павильон сети.
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