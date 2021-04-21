Последний киоск «Хутка Смачна» увезли с Немиги

Источник материала: Tut.by

Киоск «Хутка Смачна» увезли с Немиги. Это был последний павильон сети.



Фото: koko.by

Koko.by опубликовал фото, как с Немиги увозят последний киоск популярного ранее белорусского фастфуда «Хутка Смачна». Этот киоск одним из последних оставался работать после того, как ушла вся сеть. В 2018 году в таком же киоске «Хутка Смачна» на улице Якуба Коласа открылась шаурмичная.

Напомним, в 2017-м старые павильоны «Хутка Смачна» исчезли с привычных центральных мест в городе. Работать остались только два современных киоска поновее — на Немиге и на Якуба Коласа.

Начальник управления торговли и услуг столичной мэрии Нина Емельянова тогда рассказывала , что мини-кафе закрылись потому, что у компании СООО «Экспресс-сервис 91» закончились сроки действия договоров аренды земельных участков.

Кроме того, объективно эти киоски устарели, а в связи с развитием общепита и культуры питания могла снизиться и потребность в них, говорили тогда в мэрии.

Сеть «Хутка Смачна» работает еще с 90-х годов, долгое время она не имела явных конкурентов.