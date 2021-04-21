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Последний киоск «Хутка Смачна» увезли с Немиги

21.04.2021 18:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Киоск «Хутка Смачна» увезли с Немиги. Это был последний павильон сети.


Фото: koko.by

Koko.by опубликовал фото, как с Немиги увозят последний киоск популярного ранее белорусского фастфуда «Хутка Смачна». Этот киоск одним из последних оставался работать после того, как ушла вся сеть. В 2018 году в таком же киоске «Хутка Смачна» на улице Якуба Коласа открылась шаурмичная.

Напомним, в 2017-м старые павильоны «Хутка Смачна» исчезли с привычных центральных мест в городе. Работать остались только два современных киоска поновее — на Немиге и на Якуба Коласа.

Начальник управления торговли и услуг столичной мэрии Нина Емельянова тогда рассказывала, что мини-кафе закрылись потому, что у компании СООО «Экспресс-сервис 91» закончились сроки действия договоров аренды земельных участков.

Кроме того, объективно эти киоски устарели, а в связи с развитием общепита и культуры питания могла снизиться и потребность в них, говорили тогда в мэрии.

Сеть «Хутка Смачна» работает еще с 90-х годов, долгое время она не имела явных конкурентов.

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Теги: Минск
 
 
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Киоск «Хутка Смачна» увезли с Немиги. Это был последний павильон сети.
 
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