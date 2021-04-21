Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева в восторге от украшений белорусского мастера. Рассказываем о нем

Источник материала: Tut.by

В Беларуси очень много талантливых мастеров, которые создают оригинальные украшения. Однако зачастую они остаются в тени, о чем недавно нам рассказывала ювелир Дарья Полуян . Также девушка отметила, что при этом украшения белорусов востребованы за границей — ее слова подтверждает и опыт Арины Гундер , создающей кольца, браслеты и подвески, которые разлетаются по всему миру. Кажется, в полку белорусских ювелиров, которые очень востребованы за пределами родины, прибыло.

В инстаграмах популярных теледив — сначала Леры Кудрявцевой, а потом и Ларисы Гузеевой — стали регулярно мелькать украшения белорусского мастера Ольги Анашкиной.





— Это невозможно прекрасно, вы посмотрите только, — восторгается в сторис актриса и лицо программы «Давай поженимся». — Я в принципе обожаю Беларусь. И вот Олечка из Беларуси создает такие невероятные вещи из фарфора.

Гузеева узнала об изделиях талантливой белоруски из инстаграма Леры Кудрявцевой, которая обзавелась сразу несколькими комплектами бренда Barbarella by Olga Anashkina — и регулярно рекламирует их в Сети.

Мы спросили у Ольги Анашкиной, платная ли это реклама, — выяснилось, что нет.

— На самом деле Лера Кудрявцева — одна из немногих российских медиаперсон, которые категорически не соглашаются рекламировать что-либо за любые деньги, если бренд им не по душе, — делится мастер. — Да мы и не думали о рекламе, всё сложилось само собой. У нас с Лерой есть общая знакомая — моя постоянная клиентка.

Зная, что Лера — человек со вкусом и любит оригинальные украшения, знакомая поделилась с ней ссылкой на мой инстаграм. И Лера влюбилась в эти работы.





Заказала сразу несколько комплектов — оно и понятно, ей как человеку, который постоянно мелькает на экране, нужно много аксессуаров под разные образы. Приятно, что такая звезда не просто оценила мои украшения и выкладывает фотографии с ними, но и дает очень теплую обратную связь. Как и Лариса Гузеева, которая сама со мною связалась и сделала массу комплиментов Беларуси и моим изделиям.





Ольга также отметила, что такая оценка звезд очень мотивирует и, как ей кажется, об этом стоит рассказывать, чтобы сами белорусы могли узнать об отечественных мастерах и оценить их уровень работы.

Кстати, тут вы можете почитать наше большое интервью с Ольгой, которое мы делали два года назад. Она создает уникальные украшения из полимерной глины и бисквитного фарфора — прямо у себя дома, где под мастерскую отведен целый этаж. Мастеров, которые работают в той же технике, всего несколько в мире.