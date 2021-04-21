|
Путин: Коллективный Запад никак не отреагировал на попытку убийства Лукашенко
21.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия ведет себя сдержанно и скромно в ответ на недружественные акции других стран, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, передает «МИР 24».
Глава государства отметил, что в мире уже привыкли к незаконным санкциям и грубым попыткам одних навязать свою волю другим.
«Смысл и содержание политики России на международной арене – скажу об этом несколько слов буквально в завершение – обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это делают и другие государства мира. Если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон –Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию. Вместе с тем в мире, к сожалению, все, похоже, привыкли к политически мотивированным действиям. Например, при помощи незаконных санкций навязывать свою волю. Но сегодня подобная практика перерождается в нечто более опасное.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства отметил, что в мире уже привыкли к незаконным санкциям и грубым попыткам одних навязать свою волю другим.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)