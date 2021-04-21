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Путин: Коллективный Запад никак не отреагировал на попытку убийства Лукашенко

21.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия ведет себя сдержанно и скромно в ответ на недружественные акции других стран, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, передает «МИР 24».

Глава государства отметил, что в мире уже привыкли к незаконным санкциям и грубым попыткам одних навязать свою волю другим.

«Смысл и содержание политики России на международной арене – скажу об этом несколько слов буквально в завершение – обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это делают и другие государства мира. Если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон –Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию. Вместе с тем в мире, к сожалению, все, похоже, привыкли к политически мотивированным действиям. Например, при помощи незаконных санкций навязывать свою волю. Но сегодня подобная практика перерождается в нечто более опасное. Мы видели недавно, что произошло в Беларуси, где готовили госпереворот и попытку убийства президента этой страны Лукашенко. Характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения у так называемого коллективного Запада. Все делают вид, что ничего не происходит.
Можно как угодно относиться к президенту Украины Виктору Януковичу или к Николасу Мадуро в Венесуэле. Повторяю, можно как угодно относиться к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики Александра Лукашенко. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, – это уже слишком. Все границы перешли. А ведь чего только стоит признание задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникаций, полное отключение энергосистемы столицы Беларуси. Это значит, что между прочим, велась, по сути, подготовка массированной кибератаки, а это простым рубильником не сделаешь. При этом западные коллеги окатываются от многочисленных российских предложений наладить взаимодействие по вопросам безопасности», – отметил президент России.



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Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что в мире уже привыкли к незаконным санкциям и грубым попыткам одних навязать свою волю другим.
 
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