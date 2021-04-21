Путин: Коллективный Запад никак не отреагировал на попытку убийства Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия ведет себя сдержанно и скромно в ответ на недружественные акции других стран, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, передает «МИР 24».

Глава государства отметил, что в мире уже привыкли к незаконным санкциям и грубым попыткам одних навязать свою волю другим.