ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бюст советскому военачальнику Антонову хотят установить в Гродно

21.04.2021 18:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 21 апр – Sputnik. Гродненский горисполком объявил о начале конкурса эскизных проектов памятника-бюста известному советскому военачальнику, уроженцу Гродно Алексею Антонову. Эскизные работы будут приниматься до 28 мая и должны быть выполнены в лучших традициях монументального искусства.

Как сообщают в гродненском горисполкоме, цель конкурса – найти наиболее выразительный образ генерала Антонова. Участвовать в нем приглашают скульпторов и архитекторов, которые имеют профессиональное образование. Участникам предлагают прислать модель бюста, уменьшенную не более чем в 10 раз, генплан с привязкой к местности, краткую пояснительную записку с указанием стоимости работ.

© Sputnik / РИА Новости
Генерал Алексей Антонов

Памятник планируют установить на входе на территорию воинского кладбища по улице Белуша. Бюст должен быть выполнен в бронзе, его высота должна быть около метра, высота гранитного постамента – около трех метров. В условиях конкурса сказано, что генерала Антонова следует представить без головного убора в повседневном кителе для высших офицеров, на котором изображена колодка орденов и медалей.

Конкурсные материалы принимаются до 28 мая. После этого состоится заседание специальной комиссии, которая выберет самый достойный эскизный проект. Победителю конкурса обещают заплатить гонорар в размере 1000 рублей.

Алексей Антонов – уроженец Гродно, известный советский военачальник, который сыграл важную роль в завоевании победы в Великой Отечественной войне. Прославился тем, что спланировал такие крупные в истории Второй мировой сражения, как освобождение Беларуси и Берлинскую операцию. Участвовал в Ялтинской и Потсдамской конференциях союзников. Антонов – единственный советский военачальник, который удостоился ордена Победы в звании генерала армии. Кавалеры данного ордена, которые получали его в 1944-45 годах, были в звании маршалов. В Гродно в честь генерала Антонова названа одна из улиц, на доме, в котором он родился, установлена памятная мемориальная доска.

Читайте также: 

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По условиям конкурса, памятник-бюст должен быть выполнен в лучших традициях классического монументального искусства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фуры полдня не будут оформлять 22 апреля в пункте пропуска "Мядининкай"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by