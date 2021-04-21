Бюст советскому военачальнику Антонову хотят установить в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 21 апр – Sputnik. Гродненский горисполком объявил о начале конкурса эскизных проектов памятника-бюста известному советскому военачальнику, уроженцу Гродно Алексею Антонову. Эскизные работы будут приниматься до 28 мая и должны быть выполнены в лучших традициях монументального искусства.

Как сообщают в гродненском горисполкоме, цель конкурса – найти наиболее выразительный образ генерала Антонова. Участвовать в нем приглашают скульпторов и архитекторов, которые имеют профессиональное образование. Участникам предлагают прислать модель бюста, уменьшенную не более чем в 10 раз, генплан с привязкой к местности, краткую пояснительную записку с указанием стоимости работ.

© Sputnik / РИА Новости Генерал Алексей Антонов

Памятник планируют установить на входе на территорию воинского кладбища по улице Белуша. Бюст должен быть выполнен в бронзе, его высота должна быть около метра, высота гранитного постамента – около трех метров. В условиях конкурса сказано, что генерала Антонова следует представить без головного убора в повседневном кителе для высших офицеров, на котором изображена колодка орденов и медалей.

Конкурсные материалы принимаются до 28 мая. После этого состоится заседание специальной комиссии, которая выберет самый достойный эскизный проект. Победителю конкурса обещают заплатить гонорар в размере 1000 рублей.

Алексей Антонов – уроженец Гродно, известный советский военачальник, который сыграл важную роль в завоевании победы в Великой Отечественной войне. Прославился тем, что спланировал такие крупные в истории Второй мировой сражения, как освобождение Беларуси и Берлинскую операцию. Участвовал в Ялтинской и Потсдамской конференциях союзников. Антонов – единственный советский военачальник, который удостоился ордена Победы в звании генерала армии. Кавалеры данного ордена, которые получали его в 1944-45 годах, были в звании маршалов. В Гродно в честь генерала Антонова названа одна из улиц, на доме, в котором он родился, установлена памятная мемориальная доска.

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