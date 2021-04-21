Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 21 апр – Sputnik. Электричество будет отсутствовать в течение четырех часов в пункте пропуска "Мядининкай" на белорусско-литовской границе в четверг 22 апреля, из-за этого литовская сторона временно прекратит оформлять транспорт.

Как сообщает Гродненская региональная таможня, по сообщению литовской стороны, электричество в пункте пропуска "Мядининкая" (с белорусской стороны "Каменный Лог") будет отсутствовать 22 апреля ориентировочно с 08:00 до 12:00. По этой причине литовские контролирующие службы не смогут оформлять следующий через границу транспорт.

Всех перевозчиков просят учитывать данную информацию при выборе маршрута следования через белорусско-литовскую границу.

В Гродненской таможне напоминают, что в пункте пропуска "Мядининкай" сейчас также идет реконструкция, из-за которой закрыты три полосы движения грузовых автомобилей (на въезд в Беларусь). Движение фур в литовском пункте пропуска организовано по двум полосам, по которым ранее следовали легковушки. Данные обстоятельства также могут повлечь снижение пропускной способности этого пункта пропуска.