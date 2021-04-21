|
Фуры полдня не будут оформлять 22 апреля в пункте пропуска "Мядининкай"
21.04.2021 18:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 21 апр – Sputnik. Электричество будет отсутствовать в течение четырех часов в пункте пропуска "Мядининкай" на белорусско-литовской границе в четверг 22 апреля, из-за этого литовская сторона временно прекратит оформлять транспорт.
© Sputnik / Олег Минеев
Как сообщает Гродненская региональная таможня, по сообщению литовской стороны, электричество в пункте пропуска "Мядининкая" (с белорусской стороны "Каменный Лог") будет отсутствовать 22 апреля ориентировочно с 08:00 до 12:00. По этой причине литовские контролирующие службы не смогут оформлять следующий через границу транспорт.
Всех перевозчиков просят учитывать данную информацию при выборе маршрута следования через белорусско-литовскую границу.
В Гродненской таможне напоминают, что в пункте пропуска "Мядининкай" сейчас также идет реконструкция, из-за которой
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская таможня предупреждает о новой причине появления очередей на въезд в Литовскую республику.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)