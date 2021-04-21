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В Молодечно парочка вынесла из магазина алкоголь, возбуждено уголовное дело

21.04.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В местную милицию обратилась работница торгового объекта. Она рассказала, что к ним в павильон вошли женщина и мужчина. Затем они направились к стеллажам с алкоголем. Мужчина взял с полки две бутылки и положил в спутнице в рюкзак. Еще одну бутылку под пазуху запрятала сама женщина. Пара решила ретироваться, но их заметила охрана. Мужчина успел выбежать, а вот его подругу пыталась задержать продавец. Впрочем, та тоже вырвалась и убежала. В скором времени грабителей задержали. У них дома нашли предположительно украденные бутылки от алкоголя. Фигуранты в содеянном сознались и рассказали, что на хищение решились, потому что им захотелось выпить, а денег не было. Известно, что ранее оба уже фигурировали в криминальных сводках. Теперь возбуждено уголовное дело за грабеж.

 
 
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В местную милицию обратилась работница торгового объекта. Она рассказала, что к ним в павильон вошли женщина и мужчина. Затем они направились к стеллажам с...
 
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