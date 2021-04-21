Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Козерог (22 декабря — 19 января)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Овен (21 марта — 19 апреля)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Рак (22 июня — 22 июля)

Лев (23 июля — 22 августа)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как можно манипулировать разными знаками зодиака Для Козерога контроль играет одну из самых важных ролей в жизни.

Для Козерога контроль играет одну из самых важных ролей в жизни. Эти люди считают, что все должны им подчиняться. По этой причине манипулировать Козерогами просто. Достаточно внушить, что в его руках есть ядерная кнопка, а потом попросту вить веревки, как хочется.Водолеям достаточно просто что-то запретить и все – они обязательно это сделают. Детский дух такого противоречия сохраняется даже в зрелом возрасте. Водолеям важно сделать так, как им запрещают. Поэтому манипулировать ими проще простого.Рыбы только кажутся уязвимыми, хотя на самом деле непрошибаемые. Они способны чувствовать попытки ими манипулировать. Но если давить на жалость, то может все получиться. При чем делать это следует правильно. Ведь Рыбе важно кого-то спасать, помогать.Овна достаточно просто взять на слабо и все. Манипулировать ими не составит никакого труда. Ведь Овну важно показать, что они лидеры, самые лучшие и равных им попросту нет.Тельцами не столь легко манипулировать. Есть один способ – это лишить того, что ценно для этих людей и угрожать им. А вот тонкие попытки манипуляции слишком долго будут до Тельцов доходить.Близнецы сами по себе хорошие манипуляторы. А проделывать с ними те же вещи можно лишь только, если суметь заинтриговать. При этом важно каждый раз подбрасывать новую загадку. Таким образом можно повести за собой Близнецов куда угодно.Раками весьма просто манипулировать. Достаточно просто обвинить их в чем-то, упрекать, давать понять, что не уделяют достаточно внимания и заботы. Тогда Раки почувствуют себя виноватыми и начнут исправляться.Льва достаточно постоянно хвалить, подчёркивать его красоту, величие, обаяние и манипулировать им будет проще простого тогда. При этом следует держать Львов на расстоянии и не давать даже прикоснуться. Тогда он пойдет за таким человеком куда угодно.Тонкие манипуляции – это стихия Дев, в которой им комфортно. Они их применяют часто. И только наглой и неприкрытой лестью можно ими манипулировать.Весами манипулировать не столь легко. Зачастую эти люди сразу же начинают обдумывать ситуацию и делать выводы из нее. Весы тонко чувствуют, когда ими манипулируют. Им можно просто подкинуть информацию и тогда будет легко дергать за ниточки. Но потом они обидятся и общаться с таким человеком не будут.Скорпионы от природы самые лучшие манипуляторы, которыми почти невозможно манипулировать. Они хитрые кукловоды, с огромным интеллектом. В общем лучше просто не связываться. И только шантаж поможет манипулировать Скорпионами. Но потом обязательно последует наказание за это. Скорпионы запомнят шантаж и отомстят.Стрельцами манипулировать в целом легко. Достаточно его просто игнорировать, при чем тотально. Но такое не всегда прокатывает. Манипулировать удастся максимум разок, а потом они забудут о человеке.