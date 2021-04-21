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«"Железная нога" в управлении — это не выход» — вот почему свобода делает сотрудников эффективнее
21.04.2021 18:47 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Многое, что называют менеджментом — просто помехи, мешающие работать», — уверен проектный менеджер Алексей Буркун. В течение года Алексей успешно работал в российской торговой компании «ВкусВилл» — внедрял принципы свободы самоуправления и влюбился в бирюзовую философию. Новый подход раскрыл сотрудников и помог сгенерировать идеи для финансово успешных проектов. Как научить команду самостоятельности — в этом материале.
— Управление командами включает дисциплину, регламенты, пирамидальную органиграмму (изображение структуры организации, которое отражает разделение труда. — Прим. «Про бизнес») и кнутовопряниковую систему. Улучшить — значит усилить и подтянуть эти разделы. Почему одни менеджеры все делают по правилам и остаются на месте, а некоторые чудаки делают всё не так и получают крутой результат? Вспоминая о корпоративной культуре, социальной энергетике, ментальном поле сотрудников в контексте качества менеджмента, суровые «красные» директора снисходительно улыбаются, мол, нет ничего надежнее «железной руки» (или ноги) в управлении.
Причем я не говорю о седовласых героях соцтруда, таких большинство и среди управленцев миллениалов. И причины игнорирования важнейших факторов эффективности на поверхности:
А есть ли проблема?
Часто слышу, что вовлеченность, психологическое здоровье команды, атмосфера доверия — это второстепенные задачи, к которым надо обратиться, когда решены вопросы коммерческие. Но они никогда не бывают решены.
По данным бесчисленных исследований* около 65% сотрудников по всему миру полностью безразличны к своей работе и компании.
*данные исследовательских компаний
Трудовые отношения воспринимаются как неизбежное зло, а интересы компании по определению противостоят сотрудникам. Отсюда текучка, саботаж изменений, отсутствие инициативы и КПД работника как у паровоза. Не говоря уже о психологическом эффекте.
Каждый здоровый взрослый человек хочет что-то создавать, принимать собственные решения и гордиться результатами. Классический командный менеджмент вытравливает эту важнейшую способность и заменяет ее механистической исполнительностью. Ценнейший и неповторимый никаким искусственным интеллектом человеческий творческий потенциал деградирует от невостребованности.
«Сотрудникам запретили принимать решения»
Вернувшись в Минск, я устроился начальником отдела продаж. Директор компании мне очень понравился. Он прошел, наверное, все программы школы ИПМ, кабинет завален достойной литературой, разговор всегда содержательный и корректный. Задача для меня — улучшить оценочный показатель. Решил осмотреться, почувствовать компанию. Внешность завораживала: кипучая работа, приветливые продавцы, таблицы статистики на каждый чих.
Впервые меня как иглой кольнуло от подслушанного телефонного разговора продавца и директора, где первый расспрашивал, каким шрифтом писать заглавие письма, ставить ли точку в конце, как его печатать, а второй методично поучал, как это делать «правильно» и наказал без него ничего не отправлять. Речь о типовом инфописьме для типового клиента и продавце со стажем 1,5 года.
Следующий звоночек — процедура выставления КП. Ни один продавец не имел права принимать решение о ценообразовании, при том что формулы ее расчета утверждены. Так по заявке на 300 бел. руб. ($ 115) и на 250 тыс. бел. руб. ($ 96 250) продавцы звонили директору и учредителям.
Моментов ступора становилось больше, но я радовался, так как видел болезни — а значит, и резервы для повышения эффективности.
Решил начать с малого и мягкого — изменить статус продавца с «приставки для принтера» на статус взрослого адекватного человека, способного принимать тактические решения. История закончилась, меня не поддержали ни учредители, ни сотрудники.
Ситуационные выводы:
1. Для внедрения элементов бирюзового управления критически важна поддержка собственника.
2. Убедить руководителя делиться властью-ответственностью с сотрудниками логической аргументацией почти невозможно, это вопрос внутреннего вызревания.
3. В период зарождения новых организационных принципов быть готовым к обновлению команды. Абсолютное большинство людей (но не все) готово работать по-новому. Часто мировоззренческая совместимость важнее компетентности.
4. Процессы не получится внедрить по шаблону (их не существует). Устойчивость и эффективность самоуправления опираются на уникальные различия людей, а значит, общими в бирюзовых фирмах могут быть только идеи, практики рождаются внутри. Это сложно, но приятно.
Как руководитель смотрит на сотрудников, 10 различий:
Иногда делюсь наработками с друзьями-предпринимателями, бывшими работодателями, предлагаю эксперименты. Обязательная фраза после моих речей:
«Эти модные практики — для западного мира, у нас менталитет другой, ты моих производственников видел? Куда им решения принимать?!»Это самое большое заблуждение. Мое личное открытие: одни и те же люди будут проявлять себя как 1 и 2 тип (из табл. выше) в зависимости от культуры компании, а не национальности. Бирюзовый менеджмент естественен для человека, здоровых семейных отношений и микроорганизаций. А вертикаль власти — привычный, но противоестественный уклад.
Потому, попадая в среду самоуправления, даже закоренелый вертикальщик может быстро измениться и открыть себя по-новому.
Власть VS ответственность
Люди, получившие возможность действовать осознанно и самостоятельно, меняются навсегда. Они вскрывают залежи талантов предвидения, соучастия, оригинальных подходов, они чувствуют себя живыми. Я видел это у других и прожил сам, будучи частью такого организма. Обычным делом были ситуации, когда линейные руководители отменяли решение директора филиала под свою ответственность, бригадир рабочих напрямую улаживал конфликты с клиентами без уведомления начальников, а рабочие сами корректировали свои зарплаты по результатам периода. Это дорогого стоит, но само не происходит.
При смене традиционной модели управления придется заново изобретать большинство процессов: принятие решений, инфопотоки, оценка эффективности, выплата з/п, найм-увольнение, разрешение конфликтов и пр. Причем нет готовых моделей, нужно создавать лабораторию для тысячи экспериментов.
Начинать лучше с малого и больного.
Большинство проблем — на стыках прав и ответственности отделов.
Например, обычная процедура согласования договора с подрядчиком превращается в волокиту с листом визирования, правом вето бухгалтера и прочих юристов-секретарей. Итог — сроки горят, отношения с коллегами напрягаются, а в случае проблем по исполнению ответственность размыта. Соедините полномочия и ответственность в лице инициатора договора, обяжите его просить экспертную оценку у тех, кого это касается, но решение принимает (и отвечает за него) только он сам. Не поверите, это очень дисциплинирует людей.
Любые изменения делаются не для изменений, а для эффективности. Потому критерием верного пути будут сигналы, что работать становится легче, быстрее, комфортнее.
Из инициативы рождаются идеи, меняющие всё. Или не рождаются.
Для «оплодотворения» инициативы нужна свобода, в том числе право на ошибку. Инициатива и авторитарный менеджмент гуляют по разным дорожкам.
В 24 года, еще ничего не зная о бирюзовых системах, но внутренне ощущая потребность доверять людям, я возглавил инженерную службу в многопрофильном холдинге с жесткой иерархией. За 2 года мы изменились. Операционные закупки, встречи с поставщиками, склад — целиком на рабочих. Служебный транспорт без согласования со мной. Рабочие своими силами в выходные дни восстановили ветхое помещение под комнату отдыха.
Услышав, что идет тендер на сценическую конструкцию за $ 13 тыс., сами разработали проект и изготовили аналог за $ 4 тыс. Воровство и злоупотребление (при больших возможностях это делать) исчезли как явления. При всех плюсах со стороны это выглядело безвластием и напрягало красных директоров. После моего ухода департамент вернулся к привычным подходам. Тотальный контроль создает иллюзию управляемости.
Если от самоуправления одни плюсы, почему на него не переходят повсеместно?
Вот простые поверхностные элементы бирюзовой методологии — взять и сделать:
Вывод
Когда все «вертится само», ошибки шлифуются ростом рынка — плохое время для радикальных организационных перемен. И себя не заставишь, и коллеги не поймут. Другое дело, когда выбор стоит между смертью (компании, конечно) и рисковыми, но многообещающими реформами. Как говорится, побег из ада дается легче, чем путь на небеса.
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«Многое, что называют менеджментом - просто помехи, мешающие работать», - уверен проектный менеджер Алексей Буркун. В течение года Алексей успешно работал в...
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