К 2025 году почти треть общественного транспорта планируют перевести на электричество

Источник материала: Onliner

Белорусское правительство приняло госпрограмму по развитию электротранспорта до 2025 года. За пятилетку долю общественного электротранспорта планируют увеличить до 30 процентов, говорится на сайте Министерства промышленности страны.

Программа направлена на разработку новых видов экологических авто, компонентов и создание их производств. В ближайшие годы в стране планируют создать условия для производства, увеличения количества используемых транспортных средств на электрической тяге, расширения инфраструктуры электротранспорта и минимизации негативных влияний на экологию.

В рамках программы будут решать задачи по организации производства электротранспорта, его базовых компонентов и элементов инфраструктуры и их максимальной локализации, а также по созданию соответствующей инфраструктуры, в том числе электрозарядных станций, с ее оптимальным размещением и учетом специфики потребителей (общественный пассажирский и грузовой, персональный электротранспорт), по минимизации экономических, экологических, социальных рисков и многое другое.

Сообщается, что в основу программы входит две подпрограммы. Первая — «Производственно-технологическая база электротранспорта». Ее цель заключается в создании научных предпосылок и производственной базы для роста числа применяемых транспортных средств на электрической тяге в стране. Вторая — «Создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта», благодаря которой появится развитая сеть ЭЗС, обеспечивающая предоставление качественных и доступных услуг по зарядке электромобилей с удобным местоположением и удалением.

Первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько обратил внимание на то, что программа будет в первую очередь нацелена на расширение и внедрение электрического общественного транспорта. Для реализации программы был создан инновационно-промышленный кластер «Электротранспорт». В его состав вошли такие компании, как МАЗ, БелАЗ, МТЗ, «Белкоммунмаш», «Могилевлифтмаш», «Измеритель», ОИМ НАН Беларуси, БНТУ, «Этон-Элтранс», «Кейджи Импекс».

Прогнозируется рост потребности в пассажирском электротранспорте к 2025 году в связи с планируемым обновлением парков России на 25 процентов (1800 единиц) и Украины — на 50 процентов (1600 единиц). Это также потенциальные рынки для расширения отечественного экспортного портфеля электромашин.