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В Москве умер последний защитник Брестской крепости Пётр Котельников
Источник материала: Партизан
Во вторник в Москве умер последний защитник Брестской крепости Пётр Котельников.
Котельников был последним из живых бойцов, которые защищали Брестскую крепость. Он родился в 1929 году в Пензенской области в 1929 году, во время обороны Брестской крепости ему было 12 лет.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
Именно Котельников стал прототипом одного из главных героев фильма «Брестская крепость» Саши Аксенова.
В последнее время ветеран боролся с онкологией, умер у себя дома в Москве.
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Во вторник в Москве умер последний защитник Брестской крепости Пётр Котельников.
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