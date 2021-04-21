В Москве умер последний защитник Брестской крепости Пётр Котельников





Котельников был последним из живых бойцов, которые защищали Брестскую крепость. Он родился в 1929 году в Пензенской области в 1929 году, во время обороны Брестской крепости ему было 12 лет.





пишет newsbel.by. После войны он более 20 лет служил в Награжден орденом Отечественной войны II степени,newsbel.by. После войны он более 20 лет служил в Бресте





Именно Котельников стал прототипом одного из главных героев фильма «Брестская крепость» Саши Аксенова.





В последнее время ветеран боролся с онкологией, умер у себя дома в Москве.



