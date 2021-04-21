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"Белорусские" груши раздавил бульдозер на полигоне в России

21.04.2021 19:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двадцать тонн свежих груш сорта "конференция", которые ввезли в Россию из Беларуси в обход фитосанитарных постов, отправили на специальный полигон, где по ним проехался бульдозер.



Смотрите на видео, как уничтожали груши.

 

Грузовик с грушами задержали на белорусско-российской границе сотрудники Псковской таможни, сообщает sputnik.by со ссылкой на управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Фура ввезла груз на территорию Российской Федерации в обход фитосанитарных постов, после чего таможенники передали ее для дополнительной проверки региональному управлению Россельхознадзора.

Выяснилось, что "конференция" общим весом 19,9 тонн "родом" из Нидерландов, в маркировке страной-импортером указана Беларусь. Фитосанитарный сертификат и другие сопроводительные документы, устанавливающие происхождение и подтверждающие безопасность и качество продукции, водитель не предъявил.

После этого инспекторы Россельхознадзора вывезли груши на полигон в Себеже, где уничтожили их "механическим путем". По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.
 
 
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Двадцать тонн свежих груш сорта "конференция", которые ввезли в Россию из Беларуси в обход фитосанитарных постов, отправили на специальный полигон, где по ним...
 
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