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Клайпедский порт: санкции США скажутся на потоке грузов из Беларуси

21.04.2021 19:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Клайпедский порт, треть грузооборота которого формируют белорусские грузы, ожидает, что американские санкции против предприятий нефтехимической отрасли Беларуси повлияют на объемы перевалки грузов в порту.



"Сказать, что это не повлияет, было бы неправильно. Видимо, повлияет, но мы будем видеть это в цифрах и деньгах (. . .), видимо, в конце июня, в июле можно будет сказать, какое влияние оказало", - сказал глава Клайпедского порта Альгис Латакас на пресс-конференции.

Предприятие будет искать альтернативы белорусским грузам, пишет interfax.by. "Паники нет", - добавил Латакас.

Он уточнил, что доля белорусских грузов в Клайпедском порту сейчас варьируется в пределах 32-37%.

В свою очередь президент Литовской ассоциации стивидорных компаний Вайдотас Шилейка сказал на пресс-конференции, что клайпедские стивидоры всегда учитывают риски относительно белорусских грузов. По его словам, непросто быстро справиться с ситуацией и заменить одни грузы другими, однако все стивидоры работают в этом направлении.

Он обратил внимание на то, что на рынке грузов имеет место большая конкуренция, однако у Клайпедского порта есть возможность побороться за определенные грузы. На данный момент грузы идут через Клайпеду, обязательства выполняются как со стороны порта, так и с белорусской стороны.

"Надеюсь, что особенно больших потрясений в ближайшее время не произойдет, но если санкции вступят в силу и начнут действовать, мы увидим это только определенное время спустя, и сейчас трудно прогнозировать, какие потери могут быть у Клайпедского порта", - добавил Шилейка.

Как сообщалось, 19 апреля Минфин США отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав ("Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", НПЗ "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом"). По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.
 
В конце марта стало известно, что Госдеп США рекомендует Минфину не продлевать приостановку санкций против предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия которой истекает 26 апреля этого года. Поводом стало ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси и наличие в стране более 300 политзаключенных, отмечали в Госдепе. Власти США заявляли, что белорусское руководство может избежать новых санкций, если освободит политзаключенных.

Ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим" и его предприятий Вашингтон ввел в 2007-2008 годах.

МИД Беларуси во вторник заявил, что республика приложит максимум усилий для защиты от американских санкций и подготовит асимметричные санкции в отношении США.
 
Теги: Гродно
 
 
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Клайпедский порт, треть грузооборота которого формируют белорусские грузы, ожидает, что американские санкции против предприятий нефтехимической отрасли...
 
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