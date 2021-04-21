ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гротех-стартап OneSoil с белорусскими корнями привлек $5 млн

21.04.2021 19:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стартап с белорусскими корнями OneSoil привлек $5 млн от венчурных фондов Almaz Capital и PortfoLion, сообщает Forbes.


Фото: OneSoil

Стартап разрабатывает приложения, которые помогают аграриям следить дистанционно за развитием посевов.

OneSoil семь лет назад основали разработчик Вячеслав Мазай и агрохимик Всеволод Генин из Беларуси, пишет officelife.media. Сейчас штаб-квартира стартапа находится в швейцарском Цюрихе, а приложения от компании работают на основе спутниковых снимков, алгоритмов машинного обучения и анализа больших данных.

Как сообщает СЕО OneSoil Вячеслав Мазай, в приложениях от компании зарегистрировано 5% всех пахотных земель в мире, их используют более 200 тыс. фермеров и специалистов в области сельского хозяйства из 180 стран. Причем для аграриев приложения бесплатные.

Выручка стартапа превышает $1 млн, но абсолютные цифры компания не раскрывает.

Полученные от инвесторов деньги OneSoil направит на выход на новые рынки и укрепление международного статуса. В том числе планирует нанять новых специалистов в Европе и СНГ и найти партнеров в области агрономии в Латинской и Северной Америке.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стартап с белорусскими корнями OneSoil привлек $5 млн от венчурных фондов Almaz Capital и PortfoLion, сообщает Forbes.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин: Коллективный Запад никак не отреагировал на попытку убийства Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by