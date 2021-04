девочка впервые вживую увидела школьную подругу, с которой общалась лишь онлайн

Источник материала: Tut.by

Школьница из Лас-Вегаса Джулия Макклейн умилила пользователей TikTok своей реакцией на встречу с одноклассницей. Девочки познакомились на онлайн-уроках в сентябре и за учебный год очень сдружились. Вот только из-за пандемии им никак не удавалось увидеться вживую. Чтобы исправить ситуацию, в день рождения Джулии ее мама решила устроить дочке сюрприз: женщина позвала Луну в парк и включила камеру на телефоне. Посмотрите, что было дальше.

The moment I met my best friend for the 1st time