Почему милиция молчит о сообщнике парня, взятого за «теракт» в Минске и в Печах?

Источник материала: Салiдарнасць

«Я на своей машине совместно с Евгением приехал на это место спустить огнетушитель...» — рассказывает на следственном эксперименте Вячеслав Малейчук — парень, который по версии белорусских силовиков в ночь на 26 марта заложил «взрывные устройства» (помните эти фото с огнетушителем и упаковкой перца?) в Минске и в Печах под Борисовом.

Имя «Евгений» Малейчук повторит ещё четыре раза. И это только то, что попало на видео:





Евгений П. помогал заполнить огнетушитель порохом, но белорусские силовики об этом молчат, Еврорадио

— «...поедем в «Дана Молл», где мы встречались с Евгением…»;

— «...машина стояла возле пешеходного перехода, ждал Евгения»;

— «...Евгенийприехал на маршрутке, <...> сумка у него была…»;

— «...отдал Женев руки…».

Однако в сообщении пресс-службы МВД о предотвращении «теракта» говорится о задержании лишь одного человека — 35-летнего жителя Пинского района. А ведь на том же следственном эксперименте Малейчук (тот самый пинчанин) говорит: «...там [возле учебного центра «Печи»] нас задержали». Он ещё несколько раз использует множественное число: «заполнили», «насыпали», «мы, значит, брали [огнетушитель], <...> один держал вот так, второй брал вот так…», «...по объёму не хватало, заполнили перчатками, наверх насыпали порох…».

Из этих слов становится понятно, что «Евгений» не только сопровождал Малейчука, но и активно помогал собирать то, что позже было объявлено взрывными устройствами. Более того: он присутствовал на месте задержания в военном городке Печи и даже был задержан. Во всяком случае, так показалось Малейчуку. Почему МВД молчит об этом? И кто этот таинственный Евгений?

Один сидит, а второй на свободе

— Последние недели две сто процентов они всё время были вместе, — рассказывает Еврорадио бывшая жена Малейчука. — Да, Слава [на видео следственного эксперимента] говорит: Женя, Женя, Женя… Они даже за неделю, как его взяли, приезжали два раза к его маме. Вместе с Женей они всё время были вместе, и мне непонятно: почему один сидит, а второй на свободе?

Женщина говорит о 36-летнем Евгении П. О нём же вспоминает подруга Малейчука, с которой он был в отношениях семь лет — до июля 2020 года:

— У него [Вячеслава Малейчука. — Еврорадио] там один друг был, откуда он освободился. Когда он последний раз сидел за кражу, они, типа, хорошо дружили. Мне кажется, всё с его подачи. Я того друга знала, он приезжал к нам домой пару раз. К чему привела эта дружба? Я думаю, что ко всему вот этому, что произошло. Про того друга почему-то вообще ничего — не показывают, не пишут. Мне кажется, что Славу использовали как пешку.





Евгений П. — друг «террориста» Вячеслава Малейчука, Еврорадио

Бывшая жена Малейчука пыталась связаться с Евгением, но он заблокировал её в соцсетях.

— У них очень-очень тесные отношения были со Славой, они друг друга братьями называли, — продолжает она. — Также меня заблокировал его брат Кирилл. Я тогда написала Славе про Женю [в письме в СИЗО]. Говорю, мол, даже брат может предать? А он в ответ: «Я хочу пройти этот путь с верой и на брата я не обижаюсь». Женю он всегда называл братом. Написал: «Его я всё равно считаю братом, в прошлом он очень мне помог».





Фрагмент письма от Малейчука. Речь идёт о Евгении П. / Еврорадио

Еврорадио также попыталось связаться с Евгением П. Трубку подняла его мама.

Еврорадио: Здравствуйте. Можем ли мы пообщаться с Евгением Анатольевичем?

Мама Евгения П.: Нет, не можете. Его нету.

Еврорадио: Не подскажете, где он?

Мама Евгения П.: Я не знаю. Он на работе, его нет, и будет не скоро. У него всё хорошо, только я не знаю, где он, и вообще я не связываюсь со всеми их этими разговорами.

Еврорадио:Евгения задерживали по этому делу, спрашивали что-нибудь?

Мама Евгения П.: Я вообще на эту тему не общаюсь с ним, меня вообще не интересует политика.

Познакомились в колонии

В милицейском пресс-релизе упоминается, что «террорист» в прошлом «неоднократно привлекался к уголовной ответственности». Бывшая жена Вячеслава Малейчука говорит, что с Евгением П. он познакомился в тюрьме.

— Несколько лет назад Евгений сидел вместе со Славой в Ивацевичах. Там они познакомились. И после этого всё началось, Слава начал с ним тесно общаться. Евгений сидел там, потом его перевели на химию, а потом химию тоже, видимо, сократили, и он вот так оказался на свободе, — объясняет бывшая жена.

В колонии Евгений П. принял ислам. Это сильно повлияло на Малейчука.

— Женя пытался, чтобы Слава бросил курить, чтобы Слава занимался в тренажёрке. Слава начал заниматься, он шёл именно за ним [за Евгением. — Еврорадио]. Слава тоже говорил, что, мол, «выйдет Женя — мы уедем с ним за границу, я тоже хочу принять ислам».





Евгений П., которого Вячеслав Малейчук называет братом, в тюрьме принял ислам, Еврорадио

Почему «бомбы» закладывались в Чижовке и в Печах

Евгению П. 36 лет. Он живёт в Борисове. Для нашей истории это важно — ведь именно в военный городок Печи под Борисовом Вячеслав Малейчук и Евгений П. приехали, чтобы заложить второе «взрывное устройство».

— Иначе чего они в Печи поехали? Слава там [на следственном эксперименте. — Еврорадио] толком ничего не знал, он же и говорит на камеру, когда его снимали: «Я местности не знаю», — рассказывает сожительница Малейчука. — А кто знает? Почему я сразу и подумала про этого человека, который хорошо знал и местность, и воинскую часть, и всё-всё такое.





Вячеслав Малейчук и его подруга, Еврорадио

А в доме на улице Уборевича в минском микрорайоне Чижовка, возле которого в мусорку было заложено первое «самодельное взрывное устройство», с июня 2019 по май 2020 года Малейчук вместе с подругой снимал квартиру. По её словам, там бывал и Евгений П. — «раза три или четыре».

Таким образом, следы Евгения П. можно найти практически в каждом эпизоде подготовки «теракта», о которой объявили белорусские силовики. Напомним, он не задержан и, по словам матери, ходит на работу.

Как такое может быть?

Друзья Евгения объясняют это контактами Евгения П. с белорусскими силовиками.

— Я со слов Славы знаю, что он раньше сидел то ли за какую-то крупную сумму денег, то ли за мошенничество — уже точно не помню. И благодаря тому, что ещё на то время он сотрудничал с органами, его перевели на «химию» сюда, в Минск. Хотя этого не должно было быть. Это мне рассказывал Слава, — продолжает подруга Малейчука.

Бывшая жена «террориста» подтверждает:

— Да, Слава сам мне говорил, что есть такая информация.

Сейчас Вячеслав Малейчук находится в СИЗО КГБ. Действия, которые силовики ему приписывают, стали основанием для включения Светланы Тихановской, Павла Латушко, Антона Мотолько и участников инициативы ByPol в список террористов и заведения в их отношении уголовного дела за подготовку акта терроризма.

«Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», — докладывает Генпрокуратура. А гражданин Евгений П.? Почему ни следственные, ни надзорные органы не рассказывают о нём и его роли в подготовке терактов так же, как о Вячеславе Малейчуке?