100 лет с читателями: старейшая газета Беларуси «Красная смена» отмечает юбилей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Старейшая газета Беларуси молодежное издание «Чырвоная змена» отмечает 100-летний юбилей. В честь этого в Минске представили 23 номера, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Фотоаппарат был их оружием, печатный станок – стратегическим объектом, слова – пулями, которые били в цель. Молодым журналистам-героям собирать материал приходилось в боевых условиях, чаще всего в тылу врага. Корреспонденты снимали не только будни войны, успевали делать совместные фотокарточки. Набирали тексты на печатной машинке, она сохранилась до наших дней. А вот с каким трудом приходилось делать репортажи и распространять газету, представить сложно.

«Партизанская редакция. Они добывали материалы, совершая многокилометровые походы вместе с партизанами. Очень интересно распространялась газета «Чырвоная змена». Для этого необходима была находчивость. Так, например, связная Лещеня перевозила ее в кочанах капусты», – рассказала ведущий научный сотрудник отдела истории партизанского движения Белорусского государственного музея истории Великой отечественной войны Мария Гореликова,

«Чырвоная змена» – по-русски «Красная смена». В народе ее ласково называли «чырвонка». Во время войны она стала самой популярной молодежной газетой в тылу, поднимала боевой дух юных партизан. Ее передавали из рук в руки, зачитывали до дыр и трепетно хранили. Газета выходит сих пор, под таким же названием, как и 100 лет назад.

За время Великой Отечественной войны редакция газеты выпустила 42 номера. Тираж составлял 1000 напечатанных вручную экземпляров.