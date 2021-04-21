ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

100 лет с читателями: старейшая газета Беларуси «Красная смена» отмечает юбилей

21.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Старейшая газета Беларуси молодежное издание «Чырвоная змена» отмечает 100-летний юбилей. В честь этого в Минске представили 23 номера, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Фотоаппарат был их оружием, печатный станок – стратегическим объектом, слова – пулями, которые били в цель. Молодым журналистам-героям собирать материал приходилось в боевых условиях, чаще всего в тылу врага. Корреспонденты снимали не только будни войны, успевали делать совместные фотокарточки. Набирали тексты на печатной машинке, она сохранилась до наших дней. А вот с каким трудом приходилось делать репортажи и распространять газету, представить сложно.

«Партизанская редакция. Они добывали материалы, совершая многокилометровые походы вместе с партизанами. Очень интересно распространялась газета «Чырвоная змена». Для этого необходима была находчивость. Так, например, связная Лещеня перевозила ее в кочанах капусты», – рассказала ведущий научный сотрудник отдела истории партизанского движения Белорусского государственного музея истории Великой отечественной войны Мария Гореликова,

«Чырвоная змена» – по-русски «Красная смена». В народе ее ласково называли «чырвонка». Во время войны она стала самой популярной молодежной газетой в тылу, поднимала боевой дух юных партизан. Ее передавали из рук в руки, зачитывали до дыр и трепетно хранили. Газета выходит сих пор, под таким же названием, как и 100 лет назад.

За время Великой Отечественной войны редакция газеты выпустила 42 номера. Тираж составлял 1000 напечатанных вручную экземпляров.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За время Великой Отечественной войны редакция газеты выпустила 42 номера. Тираж составлял 1000 напечатанных вручную экземпляров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ставка рефинансирования в Беларуси с 21 апреля 2021 года и история изменений с 1991 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by