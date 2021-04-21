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Ставка рефинансирования в Беларуси с 21 апреля 2021 года и история изменений с 1991 года
21.04.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ставка рефинансирования в Беларуси с 21 апреля повысилась до 8,5% годовых, соответствующее решение приняли в Национальном банке РБ. Это первое с 2015 года повышение ключевого для белорусской экономики показателя.
С 1991 года ставка рефинансирования трижды доходила до минимальной отметки в 10%: в 2006-м, 2007-м и в 2018 годах. Максимального значения в 480% ставка достигала на рубеже 1994 и 1995 годов.
Размер текущей ставки рефинансирования в Беларуси, а также история изменений этого показателя – в инфографике Sputnik.
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С 21 апреля ставка рефинансирования в Беларуси составляет 8,5%. Как менялась ставка рефинансирования в республике с 1991 года по настоящее время – в инфографике Sputnik.
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