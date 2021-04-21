Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Перешли все границы: что сказал Путин о попытке госпереворота в Беларуси

Прямая попытка организации в Беларуси госпереворота и убийства президента этой страны ― это вопиющие действия, которые, что характерно, не нашли осуждения у так называемого коллективного Запада, высказался российский лидер. "Никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит", добавил он.

"Послушайте, можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или к Мадуро в Венесуэле… Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко Александра Григорьевича, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе, и высших должностных лиц, ну это уже слишком. Все границы перешли уже", ― сказал Путин.

Кибератака на Беларусь

По словам российского лидера, чего только стоят признания задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Беларуси.

"Это значит, между прочим, что по сути велась подготовка к массированной кибератаке . А как иначе-то? Это так, знаете, просто одним рубильником не сделаешь", ― высказался Путин.

Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности, много раз это предлагали, все уходят просто от обсуждений этого вопроса, рассказал российский лидер.

Как складывалась бы судьба Беларуси, и сколько бы людей пострадало в случае осуществления госпереворота, об этом сейчас никто не думает, как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране, добавил Путин.

Нападки на Россию ― новый вид спорта

Российский лидер также отметил непрекращающиеся в последнее время откровенно недружественные акции в отношении России. В некоторых странах завели пренеприличный обычай по любому поводу, а чаще всего без повода цеплять Россию.

"Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, и вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был", ―провел параллели российский лидер.

В отношении таких нападок Россия ведет себя в высшей степени сдержанно, даже скромно, часто вообще не реагируя даже на откровенное хамство, пояснил Путин.

"Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен сжечь или взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", ― подытожил президент РФ.

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