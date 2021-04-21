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Перешли все границы: что сказал Путин о попытке госпереворота в Беларуси
21.04.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Послушайте, можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или к Мадуро в Венесуэле… Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко Александра Григорьевича, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе, и высших должностных лиц, ну это уже слишком. Все границы перешли уже", ― сказал Путин.
Кибератака на Беларусь
По словам российского лидера, чего только стоят признания задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Беларуси.
"Это значит, между прочим, что по сути велась подготовка к массированной
Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности, много раз это предлагали, все уходят просто от обсуждений этого вопроса, рассказал российский лидер.
Как складывалась бы судьба Беларуси, и сколько бы людей пострадало в случае осуществления госпереворота, об этом сейчас никто не думает, как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране, добавил Путин.
Нападки на Россию ― новый вид спорта
Российский лидер также отметил непрекращающиеся в последнее время откровенно недружественные акции в отношении России. В некоторых странах завели пренеприличный обычай по любому поводу, а чаще всего без повода цеплять Россию.
"Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, и вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был", ―провел параллели российский лидер.
В отношении таких нападок Россия ведет себя в высшей степени сдержанно, даже скромно, часто вообще не реагируя даже на откровенное хамство, пояснил Путин.
"Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен сжечь или взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", ― подытожил президент РФ.
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