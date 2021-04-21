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В Оршанском РУВД в своем кабинете найден мертвым подполковник милиции

21.04.2021 19:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В интернете появилась информация о том, что сегодня, 21 апреля, в районе полудня в своем кабинете найден мертвым сотрудник группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Оршанского РУВД. Он служил в органах 20 лет.

УСК по Витебской области проводит проверку по факту гибели сотрудника Оршанского РУВД, тело которого обнаружено в служебном кабинете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по региону Оксану Лазько.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначен ряд необходимых экспертных исследований.

Если вы чувствуете себя плохо, у вас или у ваших родственников появляются суицидальные мысли, наберите номер службы экстренной психологической помощи. Телефон для взрослых — +375 (17) 352-44-44, для детей и подростков — +375 (17) 263-03-03.

Разговор о суицидальных рисках

 
 
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В интернете появилась информация о том, что сегодня, 21 апреля, в районе полудня в своем кабинете найден мертвым сотрудник группы наркоконтроля и противодействия...
 
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